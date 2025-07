Rihanna comparece à estreia de ‘Smurfs’ em L.A. com os filhos

Rihanna participou da estreia do filme Smurfs no Teatro Paramount, em Los Angeles, no dia 13 de julho. A cantora, que está esperando seu terceiro filho com A$AP Rocky, foi acompanhada por seus dois filhos, RZA, de 2 anos, e Riot, de 23 meses.

Com um sorriso no rosto, Rihanna chegou ao evento de mãos dadas com seus filhos. Ela usava um vestido elegante na cor marrom chocolate, que incluía uma blusa com rendas e uma saia volumosa. Para completar o visual, a artista também usou uma jaqueta de couro e prendeu o cabelo em um coque.

Em um momento divertido do evento, os pequenos tiveram a oportunidade de conhecer o personagem Papa Smurf, com quem demonstraram grande entusiasmo e alegria durante a interação.

Recentemente, Rihanna esteve na estreia mundial do filme em Bruxelas, na Bélgica, no dia 28 de junho, onde chamou a atenção com um conjunto da Chanel na cor celadon que realçou sua barriga de grávida. Esse traje requintado levou mais de 840 horas para ser criado e foi adornado com vários detalhes, como lantejoulas, cristais e penas.

A$AP Rocky também estava bem vestido para a ocasião. Ele usou uma camisa de riscas, calças e uma gravata em contraste, finalizando o look com óculos de sol.

Rihanna é reconhecida por seus momentos memoráveis no tapete vermelho. Em maio, na Met Gala de 2025, a artista fez sua estreia de gravidez ao lado de Rocky, que foi co-presidente do evento. Naquela ocasião, ela vestia um impressionante conjunto da marca Marc Jacobs, que incluía um corpete cinza e uma saia longa preta.

A artista dá voz a Smurfette no novo filme Smurfs, que traz um elenco repleto de talentos como James Corden, Nick Offerman, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter e Maya Erskine. Rihanna também lançou uma nova música chamada "Friend of Mine" em maio, e os fãs estão ansiosos por mais novidades.