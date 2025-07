Resumo de ‘As filhas da senhora Garcia’, de 14 a 18 de julho

Novela "As Filhas da Senhora Garcia" Estreia no SBT

A novela mexicana "As Filhas da Senhora Garcia" começou a ser exibida no SBT, sendo uma das novas apostas da emissora para o horário nobre. A novela vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h45, e promete prender a atenção do público brasileiro.

Resumo Semanal da Novela

Segunda-feira, 14 de julho

Na trama, Valéria busca responsabilizar Ofélia pela morte de seu pai, alegando que sua ambição foi a culpada enquanto ele trabalhava até a exaustão. Juan confronta Ofélia diretamente sobre a rejeição que ela demonstra em relação ao seu romance com Mar. Na casa de Valéria, Luís aparece exigindo ver seu filho, enquanto Ofélia decide ficar na mansão para observar os acontecimentos mais de perto. Mar, por sua vez, acaba danificando a roupa de Paula em um encontro acidental, e Paula a reconhece como uma das competidoras do concurso de modelos.

Terça-feira, 15 de julho

Valéria acompanha Arthur até sua casa para garantir que ele chegue em segurança, mas eles acabam se envolvendo em um acidente. Ofélia se entristece ao perceber que Mar deseja apenas ser feliz com Juan, mesmo vivendo em dificuldades financeiras. Ela promete a Nicolás que tomará providências contra a família Portilla caso algo aconteça com Valéria. Após o acidente, um médico confirma que Arthur poderá ser operado graças a um doador.

Quarta-feira, 16 de julho

Valéria acorda no hospital, mais preocupada com Arthur do que com sua própria recuperação. Susana volta para casa e descobre que Juan escondeu informações sobre o emprego de Glória, que foi ocupado por Ofélia. Ofélia se prepara para a presença da imprensa quando Valéria sair do hospital, enquanto Arthur decide fingir que Valéria é sua namorada ao responder as perguntas dos jornalistas.

Quinta-feira, 17 de julho

Graciela agradece Ofélia pelo sacrifício em relação a Mar, mas a lembra de que ela está na mansão Portilla apenas para trabalhar. Paula manipula Leonardo para que ele se volte contra seus irmãos, com o objetivo de ficar com a herança da família. Valéria decide ir até a mansão para enfrentar Nicolás por humilhações recebidas anteriormente. Após um momento de arrependimento, Ofélia devolve um dinheiro para Nicolás, provando sua lealdade à filha. Arthur se sente atraído por Valéria e a convida para trabalhar com ele, buscando passar mais tempo ao seu lado.

Sexta-feira, 18 de julho

Ofélia descobre que Mar se meteu em problemas por causa de Paula e decide se vingar. Ao saber do romance entre Valéria e Arthur, Ofélia confronta Arthur em busca de respostas sobre suas verdadeiras intenções. Juan pede Mar em casamento, como uma forma de garantir que ninguém os separe novamente. Susana acusa Mar de ser tão ambiciosa quanto Ofélia e a ameaça, exigindo que ela se afaste de Juan.

Sinopse da Novela

"As Filhas da Senhora Garcia" é uma novela que foi produzida por José Alberto Castro e exibida no México de novembro de 2024 a março de 2025. A história gira em torno de Ofélia García, uma mãe ambiciosa que sonha em conquistar riqueza e prestígio, utilizando sua filha Mar para atingir seus objetivos. Enquanto Mar tenta entrar no mundo artístico, sua irmã Valéria sustenta a família e vive conflitos com a mãe, que faz questão de lembrar a saudade do pai falecido.

A trama se complica quando Ofélia conquista um emprego como governanta na mansão da família Portilla, que está se recuperando da morte de sua matriarca. Ofélia leva Mar para esse novo ambiente, na esperança de que ela se torne a nova estrela da linha de roupas da família. Enquanto isso, Valéria conquista a atenção dos irmãos Portilla, gerando um triângulo amoroso cheio de intrigas e emoções. Luis Portilla, de modo especial, começa a se aproximar de Mar, criando mais tensão entre os personagens principais.