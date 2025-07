Progressive Insurance e DC Studios destacam superpoder de resposta a acidentes

Progressive Insurance, uma importante empresa de seguros, está se unindo à DC e à Warner Bros. Pictures para promover seu novo recurso de segurança chamado “Accident Response”, durante a estreia do filme do Superman. A ação se baseia em um recurso que oferece suporte em tempo real para motoristas em situações de acidente.

Durante a estreia do filme, os convidados poderão interagir com uma diorama em tamanho real, inspirado na famosa capa do Action Comics #1, que apresenta um carro da marca flutuando no ar. Essa interação permite que os fãs aproveitem um momento especial e se sintam como super-heróis.

Flo e Jamie, personagens conhecidos da Progressive, estarão presentes no tapete vermelho da estreia junto com Isabela Merced, atriz que interpreta Hawkgirl. O objetivo é ressaltar a importância do recurso “Accident Response”, que ajuda os motoristas em casos de emergência. Isabela Merced também irá colaborar com a empresa para compartilhar a experiência de usar a diorama e mostrar como o recurso de segurança pode ser útil em momentos críticos.

O “Accident Response” permite que os clientes da Progressive recebam assistência rapidamente após um acidente. A funcionalidade pode conectar o usuário a serviços de emergência e reboque, além de iniciar o processo de reclamação com apenas alguns toques na tela do smartphone. Este recurso foi projetado para facilitar a vida dos motoristas e minimizar o estresse em situações complicadas, atuando como um super-herói particular em momentos difíceis.

O “Accident Response” está disponível dentro do aplicativo da Progressive e não há custos relacionados ao download do aplicativo ou à utilização dessa função. No entanto, os custos de serviços, como ambulâncias ou reboques, dependem da cobertura escolhida no seguro de automóvel do cliente. É importante destacar que o recurso não está disponível na Califórnia e em algumas situações específicas.

A Progressive busca tornar o processo de conseguir seguros mais simples e acessível, oferecendo diversas opções aos seus clientes. A empresa é uma das maiores fornecedoras de seguro de automóvel nos Estados Unidos, e sua história se inicia em 1937, sempre com foco em oferecer ferramentas que poupam tempo e dinheiro aos consumidores.

O filme “Superman”, dirigido por James Gunn, promete ser uma grande estreia e chegará aos cinemas e salas IMAX no dia 11 de julho de 2025 nos Estados Unidos, e no dia 9 de julho em outros países.