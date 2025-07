Primeira imagem de Harry Potter é revelada

A HBO revelou a primeira imagem da série sobre Harry Potter, que promete ser uma das grandes atrações da década. A produção, que começa a ser gravada agora, tem previsão de lançamento para 2027.

Na imagem divulgada, o ator Dominic McLaughlin aparece pela primeira vez caracterizado como Harry Potter, papel que foi interpretado anteriormente por Daniel Radcliffe nos filmes lançados nas décadas de 2000. Essa novidade deve gerar grande expectativa entre os fãs, que em breve poderão ver seus personagens favoritos na televisão.

Além de McLaughlin, o elenco da série está sendo ampliado com novas contratações. Rory Wilmot viverá Neville Longbottom, Amos Kitson interpretará Dudley Dursley, Louise Brealey será Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser ficou com o papel de Garrick Ollivander.

O time de artistas já conta com nomes conhecidos como John Lithgow, que fará o papel de Dumbledore, Paapa Essiedu como Minerva McGonagall, Janet McTeer interpretando Severus Snape e Nick Frost no papel de Rubeus Hagrid. Lox Pratt foi escalado para Draco Malfoy e Johnny Flynn será seu pai, Lucius Malfoy. Na família Dursley, Bel Powley será Petunia e Daniel Rigby viverá Vernon, os tios de Harry. Katherine Parkinson também está no elenco como Molly Weasley, mãe de Ron.

Os três protagonistas da série são todos estreantes: além de McLaughlin, Alastair Stout será Ron Weasley e Arabella Stanton interpretará Hermione Granger. A série está programada para durar uma década e está sendo gravada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, no Reino Unido, com estreia confirmada na HBO e HBO Max em mercados como Alemanha, Itália e Reino Unido.

Recentemente, a HBO apresentou também a equipe responsável pela produção. Adriano Goldman será o diretor de fotografia, enquanto Cate Hall se encarregará dos cabelos e maquiagem. Outros profissionais incluem Paul Herbert, responsável pela coordenação de dublês, e Mark Holt, supervisor de efeitos especiais. Entre os nomes já anunciados, Holly Waddington será a designer de figurinos.

A série é descrita como uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling, que também é uma das produtoras executivas do projeto. Francesca Gardiner escreverá e produzirá a série, enquanto Mark Mylod dirigirá vários episódios, em associação com a Brontë Film e a Warner Bros. Television.