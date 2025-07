Previsão do tempo para a semana no RS: chuva e queda de temperatura

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul indica mudanças significativas no clima nesta semana, com a chegada de uma nova frente fria. Na segunda-feira, dia 14, e na terça-feira, dia 15, o tempo tende a permanecer firme, mas a partir de quarta-feira, dia 16, a situação começará a se alterar, com possibilidade de chuvas fortes em várias regiões do estado.

Durante os primeiros dias da semana, as temperaturas estarão amenas. No entanto, entre quinta-feira, dia 17, e sexta-feira, dia 18, uma massa de ar frio chegará, resultando em uma queda acentuada nos termômetros.

### Previsão do Tempo por Dia

#### Segunda-feira (14)

Na segunda-feira, espera-se nevoeiro nas regiões Central, Metropolitana e Sul, além da Serra e do Litoral. À tarde, a umidade favorece a ocorrência de algumas pancadas de chuva fracas e isoladas em áreas do Oeste, Campanha e Sul. Nas outras regiões, o sol aparecerá entre nuvens, com temperaturas em elevação, principalmente nas Missões e no Noroeste.

As temperaturas previstas incluem:

– Porto Alegre: mínima de 13°C e máxima de 19°C

– Caxias do Sul: mínima de 11°C e máxima de 22°C

– Bagé: mínima de 11°C e máxima de 20°C

– Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 24°C

#### Terça-feira (15)

Na terça-feira, o dia também começará com nevoeiro, mas a circulação de ventos manterá um clima estável. O sol se fará presente em todo o estado, com temperaturas aumentando mais nas áreas internas. Em São Borja, por exemplo, a máxima pode chegar a 26°C.

As temperaturas esperadas são:

– Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 21°C

– Caxias do Sul: mínima de 11°C e máxima de 22°C

– Uruguaiana: mínima de 14°C e máxima de 25°C

#### Quarta-feira (16)

A quarta-feira marca a mudança no tempo, com a nova frente fria influenciando a meteorologia. O sol deverá aparecer pela manhã, mas já há previsão de chuvas começando pela Fronteira Oeste e Sudoeste, com pancadas de intensidade moderada a forte na parte da tarde nas regiões Central, Metropolitana e Sul. As áreas do extremo norte e da serra devem permanecer sem chuvas.

Temperaturas previstas:

– Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 23°C

– Caxias do Sul: mínima de 12°C e máxima de 21°C

– Santa Maria: mínima de 15°C e máxima de 21°C

#### Quinta-feira (17)

Na quinta-feira, a frente fria se afastará, reduzindo as chuvas no oeste e sul do estado, mas poderá haver pancadas na metade norte pela manhã. O risco de temporais permanece baixo, e a temperatura deverá cair, similar ao observado na semana anterior, sem previsão de frio intenso.

Temperaturas incluem:

– Porto Alegre: mínima de 10°C e máxima de 16°C

– Caxias do Sul: mínima de 6°C e máxima de 15°C

– Uruguaiana: mínima de 8°C e máxima de 15°C

#### Sexta-feira (18)

Na sexta-feira, a previsão é de redução nas chuvas. Na parte da manhã, a faixa litorânea e o sul poderão ter mais nebulosidade e pequenas chuvas. No entanto, a tendência é que a situação melhore durante a tarde, sem previsão de chuva nas outras regiões.

As temperaturas na sexta serão mais baixas, mas sem expectativa de frio intenso:

– Porto Alegre: mínima de 10°C e máxima de 16°C

– Caxias do Sul: mínima de 4°C e máxima de 14°C

– Bagé: mínima de 4°C e máxima de 14°C

Essas condições indicam uma mudança no clima e temperaturas mais amenas ao longo da semana, especialmente com a chegada do ar frio após a passagem da frente fria.