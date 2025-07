Previsão de riscos geo-hidrológicos para 10/07/2025

Na quinta-feira, 10 de julho de 2025, o Brasil enfrenta um cenário moderado de risco devido a eventos hidrológicos, especialmente nas regiões de Manaus e Parintins. Nesses locais, a situação se deve ao aumento do nível das águas na Bacia dos Rios Negro e Solimões, que está levando a uma inundação gradual. A previsão indica que a onda de cheia deve continuar, fazendo com que várias estações da região registrem níveis críticos de inundação. Isso pode provocar inundações em áreas ribeirinhas e dificultar o escoamento de águas em córregos e igarapés urbanos, resultando em lentidão nas drenagens nessas áreas.

Além disso, a possibilidade de chuvas com pancadas pode afetar as regiões de João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. Essa previsão traz o risco de alagamentos, especialmente em áreas com drenagem urbana precária e também em áreas rebaixadas. Em pontos urbanos, as chuvas podem resultar em enxurradas e inundações nos córregos canalizados.

Em relação a riscos geológicos, a análise das condições climáticas e as chuvas das últimas semanas não indicam uma ameaça significativa de deslizamentos de terra. As condições atuais, segundo especialistas, permanecem estáveis em relação a esses eventos.

Os mapas que ilustram a situação de risco foram elaborados por uma equipe multidisciplinar, que levou em consideração a previsão de chuvas e os cenários de risco hidrológico e geológico. Para a melhoria dos alertas emitidos e para ajudar no monitoramento, a população pode relatar ocorrências de eventos de inundação ou deslizamentos, mesmo que pequenos, por meio de um formulário disponível online.