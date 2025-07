Prazo de Trump à Rússia antes de sanções é excessivo, afirma UE

No sábado, os Estados Unidos anunciaram a imposição de tarifas de 30% sobre produtos provenientes da União Europeia e do México. Essa decisão frustrou as expectativas da UE, que vinha negociando com o governo americano para evitar essas barreiras comerciais. O objetivo europeu era tornar as tarifas o mais baixas possível, com uma meta de limitá-las a 10%.

A Comissão Europeia já anunciou que irá continuar as negociações nos próximos 20 dias, na tentativa de chegar a um entendimento com os EUA. No entanto, Bruxelas expressou descontentamento com a decisão do governo americano.

Em meio a esse cenário, o presidente dos EUA, Donald Trump, manifestou sua insatisfação com a Rússia e mostrou-se decepcionado com o presidente Vladimir Putin. Trump alertou que, caso não haja um acordo nos próximos 50 dias, tarifas severas poderão ser aplicadas. O líder da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deve permanecer em Washington até a terça-feira, onde também se encontrará com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Trump também mencionou a possibilidade de novas tarifas direcionadas à Rússia, afirmando que essas seriam de até 100%. Ele reiterou que a invasão da Ucrânia pela Rússia não teria ocorrido se ele estivesse na presidência em 2022.

Além disso, Trump elogiou a coragem dos ucranianos em sua luta, mas destacou que eles estão enfrentando dificuldades em relação a equipamentos militares. O presidente americano anunciou que bilhões de dólares em armamento serão enviados à Ucrânia, em um acordo comercial em que o país pagará pelas armas. Ele afirmou que um acordo foi firmado para facilitar esse envio de armamentos.