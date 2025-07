Policial civil é ferido em assalto em Salvador

Um policial civil foi baleado durante um assalto na noite de domingo, dia 13, no bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador. O investigador, que atende pelo nome de Marco Antonio Paiva Martins, estava dirigindo seu veículo na Avenida 29 de Março quando foi abordado por outro carro, do qual foram disparados vários tiros.

Após ser atingido, o policial foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com informações oficiais, ele não corre risco de morte e está recebendo os cuidados necessários.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro do policial manchado de sangue, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e viaturas da Polícia Militar presentes no local do incidente. Até o momento, nenhuma prisão foi feita relacionada ao caso.

A 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras está encarregada de investigar o ocorrido e está trabalhando para identificar os responsáveis pelos tiros. As autoridades realizaram perícias no local onde aconteceu o ataque para coletar mais informações sobre o crime.