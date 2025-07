Pablo Marçal busca impedir estreia de programa do SBT na Justiça

A estreia do programa “No Alvo,” que estava prevista para o dia 7, foi adiada para esta segunda-feira, 14. No entanto, o programa pode não ir ao ar mais uma vez devido a uma ação judicial movida pelo coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele busca barrar a exibição de sua própria entrevista.

Durante a transmissão do programa “Turma do Ratinho,” na rádio Massa FM, foram revelados os problemas com a estreia. O apresentador Murilo Bordoni comentou que “No Alvo” estava programado para estrear na semana anterior, mas o plano foi adiado para hoje. Ele mencionou que a equipe estava na expectativa de que tudo ocorresse normalmente.

Carlos Massa, conhecido como Ratinho, também comentou sobre a situação complicada que rodeia o programa. Segundo ele, Marçal está tentando impedir que o episódio com sua participação vá ao ar, e há informações de que uma liminar foi solicitada para proibir a veiculação. A equipe de advogados do SBT está trabalhando para resolver a questão.

Ratinho mencionou que o programa é polêmico e que outros convidados também já abandonaram gravações anteriormente, como foi o caso de João Doria. Marçal, ao que tudo indica, entrou na Justiça para evitar que sua entrevista fosse exibida, gerando tensão em torno da estreia do novo programa.

A equipe do programa “No Alvo” tentou contatar a assessoria do SBT para confirmar a exibição, mas o canal não se pronunciou sobre a situação. Se a Justiça decidir a favor de Marçal, é possível que a programação do “Programa do Ratinho” seja estendida, como acontece normalmente nas noites anteriores quando problemas ocorrem.

O “No Alvo” já enfrentou polêmicas anteriormente, como quando o ex-governador João Doria abandonou uma gravação após ser questionado sobre um suposto incidente que ocorreu durante sua campanha em 2022. Ele se irritou com a pergunta e deixou o estúdio, chamando o programa de “tribunal de inquisição.”

Este novo programa traz uma proposta inspirada em “O Advogado do Diabo,” exibido na antiga TV Manchete. Nele, os convidados são submetidos a perguntas incômodas, baseadas em dados gerados por uma Inteligência Artificial. O “No Alvo” já entrevistou personalidades como João Kleber, Geraldo Luís, Andressa Urach, Leo Dias e Márcia Goldschmidt, além de Marçal.