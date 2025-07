O que impulsiona a alta recorde do cripto e até onde pode ir?

O preço do bitcoin atingiu um novo recorde, superando a marca de 118 mil dólares pela primeira vez em sua história. Essa alta ocorre em meio a incertezas econômicas e geopolíticas globais, levando muitos investidores a ver a criptomoeda como um ativo seguro, semelhante ao ouro.

Um dos principais fatores que impulsionaram essa valorização foi o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2 de abril, sobre um pacote de tarifas chamado “Dia da Liberação”. Enquanto os mercados de ações enfrentavam queda, o bitcoin começou a se valorizar, subindo de cerca de 70 mil dólares até os níveis atuais. Além disso, uma ordem executiva de Trump para criar uma reserva estratégica de bitcoin nos Estados Unidos, que ele chamou de “Fort Knox virtual para ouro digital”, também contribuiu para esse crescimento.

Governos e instituições começam a olhar para o bitcoin de maneira mais séria, o que tem ajudado a legitimar a criptomoeda e a sinalizar confiança a longo prazo no ativo. Especialistas indicam que o bitcoin está se tornando parte do pensamento econômico nacional nos EUA, o que pode influenciar a forma como outras instituições e países abordam essa criptomoeda.

Embora o bitcoin tenha passado por grandes oscilações de preço nos últimos anos, desde maio ele tem apresentado uma oscilação relativamente pequena, mantendo-se entre 100 mil e 110 mil dólares. Essa estabilidade de preço, aliada à oferta fixa de 21 milhões de bitcoins, tem levado a comparações com o ouro.

Um especialista em criptomoedas comentou que o bitcoin está se consolidando como um ativo importante em meio a tensões comerciais e a dificuldades de outras altcoins. A expectativa é que os mercados testem essa trajetória, mas o bitcoin parece estar bem posicionado para enfrentar essas mudanças.

As últimas valoriz ações animaram muitos analistas do setor, que projetam um preço médio de 145.167 dólares para o bitcoin até o final de 2025. Uma pesquisa com especialistas em criptomoedas indicou que o ativo pode alcançar até 458 mil dólares até o final da década, segundo previsões de 22 profissionais da área.

Além disso, há um movimento crescente em direção a ativos mais sólidos, como o bitcoin, à medida que os países continuam a imprimir moeda fiduciária em taxas insustentáveis. Para muitos investidores, isso representa uma alternativa viável para armazenar valor. A comparação entre o bitcoin e o ouro se torna cada vez mais comum, uma vez que o bitcoin é visto como uma versão mais eficiente do que o ouro.

No entanto, nem todos têm uma perspectiva otimista sobre a saúde do bitcoin. Um professor australiano acredita que o preço pode cair para 80 mil dólares, argumentando que a valorização atual está sendo artificialmente sustentada pela administração Trump. Para ele, o bitcoin ainda não demonstrou um valor fundamental e não conseguiu se estabelecer como um meio de pagamento comum em seus 16 anos de existência.