Novela apresenta erro que Vai na Fé evitou

Capítulo de Dona de Mim Exibe Momentos Tensos e Críticas da Audiência

O capítulo de segunda-feira, 14 de agosto, da novela Dona de Mim, trouxe à tona uma série de eventos que geraram discussões nas redes sociais. A trama, que é escrita por Rosane Svartman, foi recebida com entusiasmo quando foi anunciada, uma vez que o estilo leve e divertido prometia atrair o público. No entanto, a expectativa não está sendo totalmente atendida. A narrativa enfrenta desafios na audiência e recebe críticas frequentes.

Rosane Svartman já é conhecida por sucessos anteriores, como Totalmente Demais e Bom Sucesso, além de sua recente obra, Vai na Fé, que conquistou o público em 2023. Dona de Mim, no entanto, parece não apresentar a mesma leveza caracteristicamente associada às novelas das sete. Neste momento de sua exibição, a trama ainda está na metade, mas muitos esperavam que ela já mostrasse mais consistência e apelo.

O elenco de Dona de Mim é de destaque, contando com nomes como Cláudia Abreu, Humberto Morais e Tony Ramos. Os personagens centrais têm vivenciado dificuldades emocionais, que foram evidentes no último capítulo. Marlon, vivido por Humberto Morais, ainda lida com as consequências de um nude que foi exposto por um colega policial. Enquanto isso, Filipa, interpretada por Cláudia Abreu, passa por um surto, evidenciando suas lutas com a maternidade e as pressões da vida.

A comparação com Vai na Fé ressalta a falta de leveza na nova produção. Mesmo em momentos dramáticos, a anterior conseguiu manter um equilíbrio que tornava a narrativa mais palatável, contrastando com a atmosfera mais pesada de Dona de Mim. Os espectadores observam que a escolha de temas pesados não é o problema, mas sim a forma como esses elementos são apresentados, causando uma tonalidade excessivamente séria.

Para uma novela que conta com uma criança como protagonista, a expectativa era de uma abordagem mais divertida e alegre. Entretanto, conforme avançam os capítulos, as narrativas de sofrimento e desafios emocionais predominam. Com eventos futuros, como a morte de Abel, vivido por Tony Ramos, e o sequestro de Sofia, o clima deve tornar-se ainda mais denso.

Há ainda esperanças de que a autora Rosane Svartman possa reformular a trama e trazer uma abordagem mais leve. A audiência aguarda uma mudança que traga de volta a energia e o humor característicos das novelas anteriores, em vez de focar nos pesares e problemas emocionais.