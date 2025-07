Morre Alessandro Maluf, diretor de produtos da Claro, aos 47 anos

O setor de telecomunicações brasileiro lamenta a morte de Alessandro Maluf, diretor de Produtos de TV da Claro, ocorrida nesta segunda-feira, 14 de agosto. Maluf tinha 47 anos e faleceu repentinamente, em um episódio considerado um mal súbito. A informação foi divulgada inicialmente por um portal especializado e rapidamente confirmada por outros veículos da área.

O executivo deixa esposa, Alessandra, e um filho, João Pedro. Até o momento, a Claro e a família não emitiram nenhuma nota oficial sobre o falecimento. Nas redes sociais de Maluf, não há postagens recentes, e ainda não foi divulgada a data e o local do sepultamento.

Na Claro, Maluf atuava desde 1997 e foi fundamental para o desenvolvimento de importantes projetos dentro da empresa. Ele desempenhou um papel chave na evolução dos serviços de TV por assinatura no Brasil. Entre suas inovações, destaca-se a criação do Now, uma plataforma de vídeo sob demanda que ampliou a oferta de conteúdos para os assinantes. Além disso, Maluf liderou a implementação do Claro Box, um serviço que ajudou a empresa a se adaptar às novas demandas de consumo de conteúdo, que incluem o streaming.

A morte de Alessandro Maluf é considerada uma grande perda para o mercado de telecomunicações e TV por assinatura no Brasil. Ele era reconhecido por sua capacidade de alinhar os serviços oferecidos pela Claro às novas tendências de consumo e por sua visão inovadora, que contribuíram para o avanço do setor. A lembrança de sua contribuição e liderança serão sentidas por muitos que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado.