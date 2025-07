Menina de 12 anos desaparecida é encontrada em outra cidade

A adolescente Yara Melo Delfino, de 12 anos, que estava desaparecida desde domingo, dia 6, foi localizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A jovem foi encontrada na casa de um homem de 18 anos com quem trocava mensagens pela internet. A informação foi confirmada pelo delegado Thiago Nemi Bonametti, responsável pela investigação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Yara foi levada à delegacia junto com um responsável, onde prestou depoimento. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios de Santos.

O delegado informou que, após identificar o rapaz e o local onde eles estavam, foi feito um apelo público para que a adolescente se apresentasse. Yara conseguiu entrar em contato com a mãe, Maria Patrícia Melo, e retornou para casa de Uber.

Antes de ser encontrada, a jovem enviou um áudio à mãe no qual dizia estar bem e que não deveria se preocupar. No áudio, Yara afirmou que estava na casa de uma amiga e que voltaria para casa no dia 23.

O delegado Bonametti explicou que Yara havia passado os últimos 15 dias morando com a mãe, que tem guarda compartilhada com a avó. Ele destacou que a saída da jovem de casa pode estar relacionada a problemas familiares que precisam ser examinados.

As investigações ainda estão em andamento, e não há confirmação sobre como Yara conheceu o rapaz. O caso continua sob análise das autoridades.