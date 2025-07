Lotofácil 3442: resultado do sorteio de 14 de julho de 2025

A Caixa Econômica Federal realizou na segunda-feira, dia 14, o sorteio do concurso 3442 da Lotofácil, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Os números sorteados foram: 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 25.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números de um total de 25 disponíveis. Existem prêmios para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, que é de 15 números, custa R$ 3. O prêmio bruto representa 43,79% da arrecadação do concurso. No caso de não haver ganhadores em qualquer faixa de premiação, o valor é acumulado para o próximo concurso na faixa de 15 acertos.

As apostas podem ser feitas de diferentes maneiras: pelo site da Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou através do Internet Banking.

Para apostar pelo site, o usuário deve acessar a plataforma Loterias Online. É necessário confirmar que tem mais de 18 anos, fazer login ou se cadastrar, selecionar os números desejados e escolher opções adicionais, se preferir. O pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou Recargapay. Após o sorteio, o apostador pode verificar se ganhou acessando sua conta.

No aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, o procedimento é semelhante. Após o login, o usuário seleciona a Lotofácil, escolhe suas dezenas e finaliza a aposta com as opções de pagamento. O aplicativo também permite verificar os resultados de forma simples.

Pelo Internet Banking, o usuário deve acessar sua conta, escolher a opção de loterias, selecionar a Lotofácil e fazer sua aposta, confirmando os números escolhidos.

Essas opções tornam muito acessível participar da Lotofácil, oferecendo diversas formas para que os brasileiros possam tentar a sorte e concorrer a grandes prêmios.