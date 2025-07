Leo é demitida em Dona de Mim após ser incriminada por Jaques

Na novela “Dona de Mim”, a personagem Leo, interpretada por Clara Moneke, enfrentará dificuldades em sua jornada. A partir do capítulo que será exibido em 21 de agosto, Leo cairá em uma armadilha planejada por Jaques, o vilão da história, vivido por Marcello Novaes. Jaques, que recentemente conquistou a presidência da empresa Boaz e se mudou para a mansão da família, está determinado a demitir Leo, a quem considera uma funcionária intrometida.

Jaques começa a monitorar seus parentes de forma secreta, utilizando câmeras de segurança instaladas pela casa. Seu objetivo é afastar Rosa, interpretada por Suely Franco, e Samuel, interpretado por Juan Paiva, da empresa. Em um desses momentos de vigilância, ele decide instalar câmeras no quarto da mãe, com a intenção de provar que ela está perdendo a razão. No entanto, Leo descobre essas câmeras e informa Samuel.

Em uma reunião familiar, Jaques tenta justificar suas ações, afirmando estar preocupado com a segurança de todos. Ele promete remover as câmeras dos quartos, mas assegura que continuará monitorando as áreas comuns. Apesar dessa aparente preocupação, sua intenção secreta de se vingar de Leo o leva a buscar uma maneira de expulsá-la da casa definitivamente.

Para isso, ele se encontra com Ricardo, um advogado interpretado por Marcos Pasquim. Jaques pede ajuda para demitir Leo sem que ela crie confusão. Ricardo sugere que ele a acuse de furto, mas avisa que isso requer provas. Jaques, então, elabora um plano para incriminar a moça. Ele coloca sua carteira em uma mesa, posicionando uma câmera para pegar toda a cena quando Leo chegar.

Quando Leo encontra a carteira, ela inicialmente pretende devolvê-la ao dono. Contudo, em um momento de desconfiança, ela decide guardá-la para evitar qualquer acusação futura. A moça leva a carteira para o quarto de Samuel, mas antes disso, fala com a câmera para se certificar de que sua boa intenção está registrada. No entanto, não há câmeras dentro do quarto.

Infelizmente para Leo, essa decisão terá consequências ruins. Deco, namorado de Nina, invade a mansão e rouba a carteira de Jaques, e a culpa recai sobre Leo. Embora ela não tenha feito nada de errado, Jaques aproveita a situação. Ele utiliza as gravações e a acusa de roubo, dizendo que ela está demitida.

Indignada, Leo tenta se defender, explicando que só pegou a carteira para devolvê-la. Apesar de suas justificativas, Jaques insiste na demissão e provoca Leo sobre o que aconteceu. Quando Leo tenta levar Jaques até o quarto para mostrar que a carteira não está mais lá, ela se depara com a ausência do objeto. Jaques, satisfeito com seu plano, reafirma a demissão de Leo, enquanto Samuel tenta intervir, mas sem sucesso.

Essa reviravolta na história mostra como as traições e os conflitos familiares podem ter efeitos profundos na vida dos personagens, especialmente para Leo, que, mesmo agindo com boa intenção, acaba sendo vítima das artimanhas de Jaques.