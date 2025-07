Leo Dias explica seu afastamento do Fofocalizando

Leo Dias, conhecido jornalista e apresentador do programa “Fofocalizando” do SBT, deveria ter voltado ao programa na semana passada, mas sua ausência continua. Nesta segunda-feira, ele esclareceu, por meio das redes sociais, que ainda não tem uma definição sobre seu futuro na emissora e não irá participar da edição ao vivo do programa.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Leo confirmou que não estaria presente. Embora tenha sinalizado um possível retorno ao trabalho na última quinta-feira, ao compartilhar vídeos nos bastidores do SBT, ele acabou apagando o conteúdo rapidamente. “Hoje não vou estar no Fofocalizando, porque ainda há uma indefinição sobre o meu futuro profissional. Assim que eu tiver uma decisão, vocês serão os primeiros a saber”, disse Dias.

No início deste mês, o SBT divulgou um comunicado para desmentir rumores sobre uma suposta proibição de Leo Dias mencionar seu canal no YouTube, chamado LeoDias TV, durante o programa. A assessoria esclareceu que a emissora e o jornalista estão trabalhando em um padrão de inserções da marca durante o programa. É importante ressaltar que Dias já havia planejado uma série de folgas que começariam a partir daquela data, com previsão de retorno na semana seguinte, mas isso ainda não ocorreu.

Os rumores sobre sua ausência começaram após um clipe do “Fofocalizando” circular nas redes sociais, onde Leo parecia estar abatido. Algumas especulações indicaram que ele poderia ter tido desentendimentos com Rinaldi Faria, o novo chefe da atração, que também é conhecido por seu trabalho com a dupla de palhaços Patati Patatá.

Na semana anterior, a assessoria do SBT anunciou que Dias não estaria na atração porque tinha viagens programadas, incluindo uma ida a Portugal. Mesmo com sua ausência, o “Fofocalizando” segue com outros apresentadores fixos, como Gaby Cabrini, Cariúcha e Gabriel Cartolano, além de participações especiais de influenciadores como Thayse Teixeira e Thiago Pasqualotto, que comentam sobre o mundo das celebridades.