Kate Hudson e filha se divertem com maiôs combinando na Espanha

Kate Hudson e sua filha de 6 anos, Rani, estão aproveitando férias ensolaradas na Espanha. Recentemente, a atriz compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos da viagem, destacando a semelhança entre mãe e filha, que estavam vestidas com biquínis iguais.

Nas imagens, Kate aparece em um barco ao lado de Rani e de sua amiga e stylist, Sophie Lopez. Kate usava um biquíni triangular marrom, combinado com um sarongue listrado em vermelho, enquanto Rani optou por um biquíni de oncinha. Sophie também estava com um look coordenado, em um estilo de cor marrom.

Em outra foto, Kate parece relaxar com óculos escuros, enquanto sua filha segura um punhado de areia para a câmera. As imagens mostram ainda momentos divertidos da dupla na praia, como banhos de sol, refeições à beira-mar e até mergulhos no oceano.

Kate legendou sua postagem como “Girl Trip 🇪🇸”, destacando a diversão do passeio.

A atriz compartilha Rani com o noivo Danny Fujikawa, com quem se relaciona desde 2016. O casal se conheceu por meio do meio-irmão de Kate, Wyatt Russell, e deu as boas-vindas à filha em outubro de 2018. Danny pediu Kate em casamento em setembro de 2021, mas por enquanto eles não têm pressa para formalizar a união. Kate já comentou que prefere a ideia de permanecer engajada por muito tempo, valorizando a liberdade.

Além de Rani, Kate tem um filho chamado Ryder, fruto de seu relacionamento anterior com Chris Robinson, e um segundo filho, Bingham, com o ex-noivo Matt Bellamy. Em uma aparição na televisão, ela brincou sobre sua família misturada, afirmando que tem “vários pais e filhos por toda parte.”