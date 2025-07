Kang Seo-ha morre aos 31 anos após luta contra câncer

A atriz sul-coreana Kang Seo-ha, conhecida por suas atuações em novelas como “Heart Surgeons” e “First Love Again”, faleceu após uma batalha contra o câncer de estômago em estágio avançado. Sua morte ocorreu no domingo, dia 13 de julho, por volta das 13h30. A informação foi divulgada por veículos de imprensa da Coreia do Sul no dia seguinte.

O velório de Kang será realizado no hall de funerais do Hospital St. Mary’s da Universidade Católica da Coreia, em Seul, a partir do dia 16 de julho. Após a cerimônia, ela será enterrada na área da família em Haman, na província de Gyeongnam.

Kang estava trabalhando no filme “Magnaein”, onde desempenharia o papel principal, mas não conseguiu superar sua condição de saúde. Formada na Escola de Drama da Universidade Nacional de Artes da Coreia, Kang ganhou notoriedade em 2012 ao aparecer no videoclipe da canção “Getting Farther Away” do grupo Brave Guys.

Entre os projetos que marcam sua carreira estão as séries “Heart Surgeons”, “First Love Again”, “Schoolgirl Detectives” e “Assembly”. O filme “Magnaein”, que estava em produção, será lançado postumamente, mas ainda não há uma data definida para sua estreia.