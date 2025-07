Kang Seo Ha, atriz sul-coreana, morre aos 31 anos após câncer

A atriz sul-coreana Kang Seo Ha faleceu recentemente aos 31 anos, trazendo luto para a indústria do entretenimento da Coreia do Sul. Luasr devido a complicações relacionadas ao câncer de estômago, sua morte foi lamentada por fãs e colegas.

No dia 13 de julho, um familiar compartilhou um vídeo com lembranças de Kang nas redes sociais. A publicação expressou a incredulidade e a dor pela perda. O familiar, que se referiu a ela como “unnie”, destacou como Kang enfrentou seu sofrimento. Mesmo em condições difíceis, ela se preocupava com os outros e queria ajudar, pagando as refeições de quem estava ao seu redor. Essas mensagens emocionantes mostram a generosidade da atriz, que sempre procurava ver o lado positivo, mesmo enfrentando dores intensas.

Kang Seo Ha terá seu altar memorial montado no Hospital St. Mary, em Seul. O funeral está marcado para o dia 16 de julho, às 7h40, quando seu corpo será enterrado no local de sepultamento familiar em Haman, na província de Gyeongnam.

Nascida em 1994, Kang se formou na Escola de Drama da Universidade Nacional de Artes da Coreia. Sua carreira começou a despontar em 2012, quando apareceu no videoclipe da música “Getting Farther Away” do grupo Brave Guys. Ao longo de sua trajetória, participou de várias produções de K-Dramas, incluindo “Schoolgirl Detectives”, “First Love Again”, “Through the Waves”, “Assembly”, “The Flower in Prison” e “Heart Surgeons”. Seu último trabalho foi no filme “Mangnaein”, que deve ser lançado em breve.

Com a notícia de sua morte, muitas homenagens e mensagens de carinho estão sendo enviadas para a família de Kang. Fãs e admiradores estão se unindo em pensamentos positivos, desejando força ao familiar durante este período difícil. A perda de Kang é sentida por todos que acompanhavam seu trabalho e admiravam seu talento.