John MacArthur é hospitalizado enquanto igreja ora por recuperação

O pastor John MacArthur, de 86 anos, conhecido por liderar a Grace Community Church (GCC) em Sun Valley, Califórnia, foi hospitalizado com pneumonia. A informação foi divulgada durante o serviço de domingo da congregação.

Tom Patton, o pastor associado, anunciou à comunidade que MacArthur havia sido internado e expressou que ele poderia estar próximo da morte. O pedido para que os fiéis rezassem por MacArthur, assim como por sua família, foi feito durante a cerimônia. O pastor é casado e tem quatro filhos e quinze netos.

Nos últimos anos, MacArthur enfrentou vários problemas de saúde. Ele esteve nas manchetes quando uma decisão judicial permitiu que ele continuasse realizando cultos presenciais, mesmo sob restrições do governo estadual durante a pandemia de coronavírus. Desde 2023, o pastor passou por diversas cirurgias para tratar de condições como fibrilação atrial.

Recentemente, ele também foi internado após um procedimento nos pulmões, o qual foi considerado um sucesso. Na época, MacArthur tinha se mostrado otimista em relação à sua recuperação e ansioso para retornar à igreja assim que estivesse mais forte.

No entanto, a situação atual trouxe preocupação para os membros da igreja, uma vez que o processo de recuperação de três cirurgias realizadas no segundo semestre de 2024 foi mais lento do que o esperado, resultando em algumas complicações que afetaram o coração, pulmões e rins de MacArthur.

O pastor lidera a GCC há 56 anos e também é presidente da organização Grace to You, responsável pela distribuição de cerca de 400 títulos de livros que ele escreveu.

Durante o culto, Patton mencionou que confiavam o pastor ao cuidado do Salvador que MacArthur serviu tão fielmente, aguardando o momento de estar na presença de Deus para sempre. A Grace Community Church não respondeu imediatamente a solicitações de comentários sobre a situação do pastor.