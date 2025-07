Jessica Alba sai em encontros após divórcio

Jessica Alba está se aventurando de volta ao mundo dos relacionamentos após finalizar seu divórcio com Cash Warren. A atriz, que tem 44 anos, anunciou a separação em fevereiro deste ano. Desde então, ela já teve alguns encontros, mas, segundo informações, ainda não está entrando em um relacionamento sério.

A artista, que ficou conhecida por seu papel em “Trigger Warning”, tem se mostrado lisonjeada com a atenção que recebe desde o divórcio. Uma fonte próxima a ela revelou que, embora esteja aberta a sair com outras pessoas, Alba está priorizando sua vida pessoal e seus três filhos: Honor, de 16 anos, Haven, de 13 e Hayes, de 7 anos. Em vez de buscar um novo amor neste momento, sua atenção está voltada para a autoexploração e o cuidado da família.

Além do foco em sua vida pessoal, Jessica também está animada com seu retorno ao trabalho. Ela começará a filmar o thriller “The Mark” na Austrália, ao lado do ator Orlando Bloom. A fonte afirma que Alba já havia se encontrado com Bloom anteriormente e o considera uma pessoa “encantadora”. Recentemente, Bloom encerrou seu noivado com Katy Perry, o que pode ter influenciado seu papel na nova produção.

Atualmente, Jessica se sente em uma ótima fase e está empolgada por retornar ao seu trabalho como atriz. Ela busca manter suas relações próximas e saudáveis, concentrando-se naquilo que realmente a faz feliz.

O divórcio de Jessica Alba de Cash Warren foi formalizado no dia 7 de fevereiro de 2025. A atriz alegou diferenças irreconciliáveis como motivo da separação e apontou como data de separação o dia 27 de dezembro de 2024. Alba e Warren se casaram em 19 de maio de 2008 e sempre compartilharam uma vida familiar junto aos filhos. Durante o processo de divórcio, ela pediu a custódia conjunta dos filhos e solicitou que seu nome legal fosse restaurado para Jessica Marie Alba.

Antes de oficializar o divórcio, Jessica compartilhou sua perspectiva pessoal em uma postagem no Instagram. Ela mencionou uma jornada de autodescoberta e transformação, tanto individualmente quanto ao lado de Cash, e expressou orgulho pelo crescimento que tiveram juntos ao longo dos anos.