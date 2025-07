Início das inscrições para Prova Nacional Docente 2025 na segunda

As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) começam na próxima segunda-feira, dia 14, e devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema PND, que está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O prazo para se inscrever termina no dia 25 de outubro.

Na última sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, expressou otimismo em relação ao número de professores que devem se inscrever na prova. Ele destacou que a PND poderá ser utilizada em concursos e seleções estaduais e municipais a partir de 2026, tanto como fase única quanto como etapa complementar para ingresso no magistério público. Esse anúncio foi feito durante a divulgação do índice de alfabetização de 2024 no Brasil.

Santana comentou que mais de 80% dos estados já se mostraram favoráveis à participação na prova, que é conhecida como CNU dos Professores. Ele enfatizou que a PND faz parte da estratégia do Programa Mais Professores, criado pelo governo federal, com o objetivo de elevar a qualidade dos profissionais de educação nas escolas públicas do país.

O ministro afirmou que a prova será um passo significativo para reconhecer e melhorar a formação dos docentes nas redes de ensino básica. Ele ressaltou a importância de uniformizar os critérios de seleção dos professores nas diferentes regiões do Brasil, para garantir um padrão mais equitativo e eficaz na educação.

A taxa de inscrição para a prova é de R$ 85, conforme o edital. Os candidatos que solicitarem isenção da taxa e tiverem o pedido negado devem entrar com um recurso até essa sexta-feira, dia 11, exclusivamente pelo Sistema PND.

A Prova Nacional Docente 2025 será realizada pelo Inep em todos os estados e no Distrito Federal no dia 26 de outubro. Ela seguirá a mesma matriz do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para as Licenciaturas, mas não substituirá os processos seletivos já existentes nas redes de ensino.

As administrações das redes públicas que decidiram participar da prova podem utilizar os resultados dos candidatos como uma etapa obrigatória ou complementar em seus concursos e seleções simplificadas para professores. Além disso, poderão implementar outras etapas na seleção, como provas práticas e análise de títulos.