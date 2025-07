HBO inicia filmagens da série ‘Harry Potter’ e mostra primeiro visual

A tão esperada série de TV “Harry Potter”, produção da HBO, iniciou suas filmagens nos estúdios Warner Bros. Leavesden, no Reino Unido. Este momento marca o retorno ao mundo mágico criado por J.K. Rowling, quase 14 anos após a exibição do último filme, “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2”.

Recentemente, a série apresentou um primeiro olhar sobre o ator Dominic McLaughlin, que interpreta Harry Potter. Ele aparece sorrindo, usando os icônicos óculos redondos e o uniforme da escola. McLaughlin é acompanhado por Arabella Stanton no papel de Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Eles foram escolhidos após uma seleção que contou com mais de 30 mil candidatos.

Novas adições ao elenco foram anunciadas, incluindo Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como a Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser no papel de Garrick Ollivander. A série está programada para estrear em 2027 na HBO e HBO Max, onde disponível.

A produção é liderada pela showrunner Francesca Gardiner e dirigida por Mark Mylod, conhecido por seu trabalho em “Succession”. A narrativa seguirá Harry enquanto ele descobre seus poderes mágicos, deixa sua família não mágica e inicia sua jornada na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo da história, ele fará amizade com Ron e Hermione e enfrentará o temido Lord Voldemort.

Além dos papéis principais, o elenco conta com John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, e Paapa Essiedu como Severus Snape. Outros membros do elenco incluem Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy e Johnny Flynn como Lucius Malfoy. Também estão confirmados atores como Leo Earley, Alessia Leoni e Bertie Carvel, entre outros.

Cada um dos sete livros da série “Harry Potter” servirá como base para uma temporada da nova produção. As filmagens da primeira temporada devem continuar até a primavera de 2026, com uma pausa para a transição para a segunda temporada.

A equipe de produção contará com diversos profissionais, incluindo o diretor de fotografia Adriano Goldman, a designer de cabelo e maquiagem Cate Hall, e o coordenador de dublês Paul Herbert, além de outros especialistas em efeitos visuais e design de produção.

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner, enquanto Mark Mylod será um dos executivos produtores e diretor de vários episódios. A produção é uma colaboração entre HBO, Brontë Film e TV e Warner Bros. Television, com J.K. Rowling e outros nomes conhecidos também atuando como produtores executivos.