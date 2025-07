HBCU contrata segunda mulher como diretora de esportes

A Mississippi Valley State University (MVSU), uma Universidade Historicamente Negra (HBCU), está prestes a fazer história mais uma vez. Na terça-feira, foi anunciado que a Dra. Alecia Shields-Gadson será a nova Diretora de Atletismo da instituição. Com essa nomeação, ela se torna apenas a segunda mulher a ocupar esse cargo na história da universidade.

A contratação de Shields-Gadson vai além de um marco simbólico; representa um esforço estratégico para elevar a qualidade do departamento de atletismo da MVSU. Com mais de 25 anos de experiência, ela é conhecida por sua liderança voltada para os estudantes e sua capacidade de transformar programas atléticos. A Dra. Shields-Gadson começará oficialmente suas atividades no dia 15 de julho.

Em sua declaração, ela destacou a importância de criar novos caminhos. Seu plano para o atletismo da MVSU é focado em crescimento, excelência e um compromisso inabalável com os alunos-atletas.

Shields-Gadson tem um histórico impressionante no atletismo em HBCUs. Recentemente, atuou como Diretora Adjunta de Atletismo na Alcorn State, onde foi responsável pelo planejamento estratégico e execução de projetos. Contudo, foi na Delaware State University que ela ganhou destaque nacional. Como Diretora de Atletismo dessa instituição, ajudou a criar o primeiro programa de luta livre feminina da Divisão I do país, um feito que colocou a Delaware State em evidência. Durante seu tempo lá, os programas atléticos da universidade capturaram títulos de conferência e conquistaram convites para competições nacionais. Ela também facilitou uma doação privada de 1 milhão de dólares, o maior valor já recebido para o atletismo da Delaware State.

O Presidente da MVSU, Dr. Jerryl Briggs, comentou sobre a contratação, elogiando o histórico da Dra. Shields-Gadson na administração atlética e sua importância para a elevação do atletismo na universidade e a experiência geral dos alunos-atletas.

A Dra. Shields-Gadson possui uma carreira sólida em várias HBCUs, incluindo Coppin State e Alcorn State, onde começou como treinadora da equipe de atletismo. Ela é ex-bolsista de Desenvolvimento de Liderança da NCAA e já participou de importantes comitês nacionais, como o Conselho da Divisão I da NCAA e o Comitê de Supervisão de Competição.

Seu trabalho é marcado pela defesa de equidade e oportunidades, não apenas para os atletas, mas também para as mulheres em cargos de liderança no esporte. Agora, na MVSU, ela assume a liderança de um programa cheio de potencial. Os Delta Devils contam com uma torcida apaixonada, uma sólida rede de ex-alunos e uma nova diretora que sabe como construir um programa forte.

Os objetivos da nova diretora incluem o sucesso competitivo, a sustentabilidade financeira e a excelência acadêmica dos alunos-atletas. Isso envolve melhorar as instalações, aumentar a conformidade com a lei Title IX e expandir a visibilidade do programa, tanto dentro quanto fora de campo.

Com uma formação acadêmica robusta, a Dra. Shields-Gadson possui um diploma em jornalismo pela Southern University, um mestrado pela Alcorn State e um doutorado em Liderança Educacional pela Delaware State. Essa base acadêmica, aliada à sua experiência atlética, molda seu estilo de liderança, que combina análise e inspiração.

A MVSU também reconheceu a importância da Consultoria Acadêmica na busca nacional que levou a essa contratação histórica. Agora, com uma profissional experiente na liderança, a universidade se prepara para escrever um novo capítulo no atletismo das HBCUs, sob a direção de uma mulher determinada a deixar uma marca significativa.