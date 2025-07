Forum de gastronomia internacional em Macau reúne chefs renomados

O Escritório de Turismo de Macau está promovendo o “Festival Internacional de Cidades da Gastronomia 2025”. Este evento acontece no Espaço do Anfiteatro Romano e no Legend Boulevard, dentro do complexo Macau Fisherman’s Wharf. Uma das principais atrações deste festival será o “Fórum Internacional de Gastronomia de Macau”, que ocorrerá no Centro de Convenções e Exposições do Macau Fisherman’s Wharf na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, das 9h às 13h. Renomados chefs, premiados no concurso Best Chef, estão confirmados como palestrantes.

Com o tema “O Temperos da Vida: Conexões Culinárias de Macau”, o Fórum está sendo realizado em parceria com o jornal South China Morning Post. Estão programadas duas palestras principais e três sessões de painel, que abordarão a importância das especiarias e ervas na gastronomia mundial.

Entre os palestrantes do Fórum, destacam-se o chef Jordy Navarra, dono do Toyo Eatery nas Filipinas, e o chefe Varun Totlani, do Masque Restaurant na Índia. Ambos são vencedores do Best Chef Awards de 2024 e são reconhecidos globalmente por sua excelência na arte culinária. Seus restaurantes aparecem na lista dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia, e o Toyo Eatery também recebeu o prêmio de Restaurante Sustentável por seu uso de ingredientes orgânicos e práticas que reduzem a geração de resíduos alimentares.

As três mesas-redondas do evento contarão com a participação de 15 profissionais renomados da indústria de alimentos e bebidas. A primeira discussão se intitula “Uma História e Legado das Especiarias: Rastreando as Raízes Culinárias das Cozinhas de Fusão”. Nela, será explorado como o comércio de especiarias moldou os hábitos culinários em várias partes da Ásia. Entre os participantes estão David Wiley, professor na Universidade de Turismo de Macau; Vicky Cheng, chefe do VEA e Wing Restaurant em Hong Kong; e outros especialistas.

A segunda mesa-redonda, chamada “Uma Sinfonia de Sabores: A Cozinha de Fusão em Macau e Além”, discutirá como os chefs estão inovando ao misturar tradições culinárias para criar pratos que unem tradição e modernidade. Os convidados incluem a renomada chef macanense Antonieta Fernandes Manhão e o chef Antimo Maria Merone, proprietário do restaurante italiano Estro em Hong Kong.

A terceira mesa, “Especiarias como Ponte: Celebrando a Fusão Cultural e Comunidades”, destacará o papel das especiarias como conectores entre as diversas comunidades de Macau. Serão discutidas as contribuições das comunidades de imigrantes na cena culinária local. Esta sessão contará com a presença de chefs e proprietários de restaurantes influentes na região.

O evento reunirá representantes de cerca de 30 Cidades Criativas da Gastronomia de todo o mundo, além de especialistas, acadêmicos e profissionais do setor. Este encontro internacional busca promover a troca de experiências e a valorização das diferentes culturas gastronômicas.

O Fórum será realizado em inglês, com tradução simultânea em mandarim e português. A entrada é gratuita e o público é bem-vindo a participar. Para mais detalhes sobre a programação e informações atualizadas, o público pode acessar o site oficial do evento.