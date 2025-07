Fortaleza dispensa Vojvoda, treinador que elevou o clube

Juan Pablo Vojvoda não é mais o treinador do Fortaleza. A decisão foi tomada após uma reunião da diretoria do clube, logo após a derrota para o Ceará no clássico conhecido como Clássico-Rei. O Fortaleza enfrenta um momento difícil, sem vitórias há nove partidas e atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações obtidas, a diretoria concluiu que Vojvoda não estava conseguindo otimizar o desempenho do elenco. O anúncio da saída foi feito nas redes sociais do clube, que também agradeceu ao treinador pelo trabalho realizado.

No comunicado, o Fortaleza informou que, além de Vojvoda, os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam a equipe.

Vojvoda estava no Fortaleza desde 2021 e teve um papel significativo no desenvolvimento do clube. Ao longo de sua passagem, ele dirigiu a equipe em 310 jogos, com um aproveitamento de 55%, totalizando 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele conquistou títulos importantes, incluindo duas Copas do Nordeste em 2022 e 2024, e três Campeonatos Cearenses entre 2021 e 2023. Além disso, levou o time ao terceiro lugar na Copa do Brasil e participou de três edições da Copa Libertadores, além de alcançar campanhas destacadas no Campeonato Brasileiro e um vice-campeonato na Copa Sul-Americana.

No comunicado, o Fortaleza destacou a importância de Vojvoda para o clube, ressaltando o legado deixado pelo treinador, que é considerado um dos maiores na história do Fortaleza. O clube expressou agradecimento pelo empenho e respeito demonstrados por Vojvoda durante sua trajetória à frente da equipe, desejando sucesso em seus próximos desafios.