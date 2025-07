Feirão de empregos oferece acesso simplificado ao mercado de trabalho

O Rádio Revista Cidade, na edição desta segunda-feira, 14 de agosto, recebeu Rodrigo Gesser, diretor do SINE de Brusque. Durante a entrevista, Gesser apresentou as atividades da unidade e anunciou a próxima edição do Feirão de Empregos, que ocorrerá na quarta-feira, 16 de agosto, no Pavilhão da Fenarreco. O evento será das 8h às 17h.

O Feirão de Empregos reúne várias empresas que estão com vagas abertas, permitindo que os candidatos entreguem seus currículos diretamente aos recrutadores. Gesser ressaltou que essa é uma ótima oportunidade tanto para quem está em busca de emprego quanto para aqueles que desejam se recolocar no mercado. Ele mencionou que cada empresa contará com mais de 10 vagas em diferentes áreas e para pessoas de diversas idades.

No evento, os candidatos serão recebidos e irão percorrer as bancadas das empresas, onde encontrarão especialistas prontos para conversar e potencialmente contratar. É fundamental que os candidatos levem documentos e currículos atualizados.

Gesser também destacou a alta demanda de trabalhadores em Brusque, especialmente na indústria, com mais de 600 vagas abertas atualmente. Ele mencionou que um dos principais desafios é facilitar a conexão entre as vagas e os trabalhadores disponíveis. Além disso, revelou dados do IBGE, que indicam um aumento populacional na cidade, com cerca de 10 mil a 12 mil novos habitantes se mudando para Brusque.

O papel do SINE durante o feirão não se resume a encaminhamentos, pois será oferecida uma palestra para orientar os candidatos sobre como elaborar currículos, dar dicas para entrevistas e entender melhor o perfil de cada um, a fim de direcioná-los de forma eficiente.

Gesser também informou que as vagas disponíveis atendem a diferentes níveis de escolaridade, abrangendo setores como metal mecânica, alimentação, educação, indústria têxtil, metalúrgica, limpeza e supermercados. Ele reforçou que há oportunidades para pessoas sem experiência também.

Por fim, o diretor convidou todos os interessados a participar do feirão, enfatizando a importância de comparecer com os documentos e currículos em mãos. Ele destacou que o evento é prático e direto, com chances de quem vai sair já com entrevistas agendadas.

Para facilitar o atendimento, o SINE disponibilizou um link de pré-cadastro para os candidatos.