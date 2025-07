FCC aprova aquisição da SES pela Intelsat

A aquisição da Intelsat pela SES foi aprovada pela FCC, a agência reguladora de telecomunicações dos Estados Unidos. Essa decisão foi anunciada na última sexta-feira e, segundo a FCC, a fusão deve fortalecer a concorrência no setor de satélites.

O processo de avaliação da FCC envolveu uma análise detalhada do cenário competitivo dos serviços de satélites, que inclui transmissão de TV, conectividade em voos, serviços marítimos, dados fixos e serviços governamentais. A FCC destaca que essa fusão pode resultar em redução de custos, melhorias na qualidade dos serviços e aumento de investimentos no setor, caracterizando uma concorrência mais forte no mercado de comunicações via satélite.

A aprovação da FCC segue a autorização concedida anteriormente por um grupo de autoridades de diferentes departamentos do governo americano, incluindo Defesa e Justiça, que também participaram do processo de liberação da fusão. Como parte desse processo, a SES firmou um Acordo de Segurança Nacional com o Departamento de Justiça.

Além das aprovações dos Estados Unidos, a aquisição também foi aprovada por entidades reguladoras na Europa, incluindo a Comissão Europeia e a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido. A aprovação dessas agências é um passo importante para que a fusão se concretize e permita que a SES amplie sua atuação no mercado de satélites.