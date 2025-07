Ethereum Foundation planeja zkEVM na mainnet em um ano

A Ethereum está se preparando para uma importante atualização que pode integrar uma nova tecnologia chamada Ethereum Virtual Machine baseada em zero-knowledge, conhecida como zkEVM, diretamente em sua blockchain principal dentro de um ano. Essa mudança busca modernizar a forma como as transações são verificadas, tornando o processo mais eficiente.

Uma publicação da desenvolvedora Sophia Gold, da equipe da Ethereum Foundation, detalhou como a execução tradicional de blocos será substituída por provas de conhecimento zero, que são uma forma avançada de confirmar informações sem revelar seus dados subjacentes. Em vez de cada validador ter que reprocessar todos os blocos de transação para assegurar sua validade, o novo sistema permitirá que os validadores verifiquem apenas essas provas criptográficas, chamadas ZK-proofs. Essas pequenas confirmações são suficientes para garantir que tudo foi executado de maneira correta.

Além disso, o novo sistema usará uma abordagem de verificação sem estado, onde múltiplos validadores, de forma independente, vão confirmar várias provas. Essa técnica promete aumentar a segurança da rede sem diminuir sua velocidade.

O uso de ZK-proofs, uma ferramenta criptográfica inovadora, permite que informações possam ser verificadas sem que seus detalhes sejam expostos. Essa mudança posiciona a Ethereum como a maior aplicação de zero-knowledge no mundo. Para viabilizar essa transição, a Ethereum Foundation estabelecerá a prova em tempo real como um padrão técnico para as equipes que desenvolvem zkVMs, que são versões da máquina virtual adaptadas para essa nova tecnologia.

A Ethereum Foundation também definiu metas específicas para as zkVMs que estão sendo desenvolvidas. O objetivo é que essas máquinas possam gerar provas em menos de 10 segundos, funcionem de forma segura, sejam acessíveis com hardware que custe menos de 100 mil dólares e consumam menos de 10 kilowatts de energia. Com isso, pessoas comuns poderiam participar na proteção da rede, ajudando a fortalecer a descentralização e evitando cenários de controle centralizado.

A implementação dessa nova tecnologia será realizada de forma gradual. Segundo Sophia Gold, as zkVMs opcionais começarão a funcionar em paralelo com os sistemas atuais dos validadores. À medida que as zkVMs provarem ser confiáveis e eficientes, a rede passará a exigir essa nova forma de verificação em vez da tradicional reexecução de blocos.

Embora o prazo apresentado para essa atualização pareça desafiador, a Ethereum Foundation acredita que o avanço das pesquisas em tecnologias de zero-knowledge e as inovações no código aberto fazem com que esse objetivo seja viável. A fundação está incentivando as equipes de zkVM a trabalharem para atingir o padrão de prova em tempo real dentro de casa, facilitando a participação de mais pessoas na segurança da rede Ethereum.