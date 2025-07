Ethereum completa 10 anos e Bitybank oferece quiz com prêmio de 1 ETH

Vitalik Buterin, um programador russo-canadense, se interessou pelo funcionamento das criptomoedas enquanto buscava um propósito para sua vida. Esse interesse o levou a estudar a tecnologia blockchain, culminando na criação da Ethereum. Hoje, a Ethereum é a segunda criptomoeda mais negociada no mundo e está celebrando seus 10 anos de existência.

Para marcar essa data, o Bitybank, um banco digital pioneiro em cripto no Brasil, lançou a campanha “10 Anos de Ethereum – Desvende, Descubra, Ganhe com o Bitybank”. A campanha combina educação, gamificação e recompensas em criptoativos, com o objetivo de tornar o mundo das criptomoedas mais acessível e envolvente para todos os tipos de investidores.

A participação na campanha é simples e acontece entre os dias 1º e 30 de julho. Todos os clientes que realizarem transações de R$ 100 ou mais em Ethereum pelo aplicativo do Bitybank estarão automaticamente habilitados para um quiz interativo. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Bitybank no dia 31 de julho, às 20h. O participante que responder corretamente ao maior número de perguntas no menor tempo será premiado com 1 Ethereum, atualmente avaliado em cerca de 2,7 mil dólares.

Esta iniciativa vai além de uma simples promoção. O evento tem como foco promover um aprendizado ativo sobre o ecossistema Ethereum, suas bases e aplicações práticas. Mayara Caniello, representante do Bitybank, destaca que a proposta é fazer com que mais pessoas descubram o potencial da Ethereum, proporcionando uma jornada de aprendizado divertida e recompensadora. Segundo ela, educação e engajamento são essenciais para a adoção de criptomoedas.

A campanha também demonstra o compromisso do Bitybank em democratizar a educação financeira relacionada a criptomoedas no Brasil. A plataforma oferece uma interface intuitiva que facilita a negociação de Ethereum e mais de 200 criptoativos, atendendo tanto iniciantes quanto investidores experientes que buscam operar com autonomia. Caniello acrescenta que o Bitybank se destaca por ser a plataforma nacional com a maior variedade de moedas disponíveis para negociação, conectando usuários a mais de 30 corretoras para garantir os melhores preços.

Mais detalhes sobre a campanha “10 Anos de Ethereum – Desvende, Descubra, Ganhe com o Bitybank” podem ser acessados no site do Bitybank.