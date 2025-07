Embraer fecha venda de 45 jatos para a Dinamarca por R$ 21,8 bilhões

A Embraer anunciou a entrega do modelo E195-E2, uma aeronave projetada com foco em eficiência, desempenho e conforto para os passageiros. A empresa acredita que esses novos aviões serão essenciais para a estratégia de renovação e expansão da frota da companhia aérea SAS, ajudando nos planos de crescimento e melhorando as operações da empresa.

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, expressou sua satisfação com o acordo formalizado pela Embraer. Em uma postagem em rede social, ele ressaltou que esta é a maior encomenda recebida por um único fabricante nacional desde 1996. Alckmin também destacou o papel da Embraer na abertura de novos mercados e na geração de empregos, mesmo em um cenário desafiador para o comércio internacional.

A Embraer se posiciona como uma força crescente no setor da aviação. Atualmente, é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, especializada em aeronaves com até 130 assentos. Desde sua fundação, a empresa já entregou mais de 8.000 aeronaves, consolidando-se como líder nesse segmento ao longo de quase 60 anos de história.