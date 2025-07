Conflitos violentos entre grupos de direita e migrantes na Espanha

Clashes violentos ocorreram em Torre-Pacheco, uma cidade no sudeste da Espanha, na noite de sábado, envolvendo grupos de extrema-direita, moradores locais e migrantes norte-africanos. O confronto surgiu após um ataque a um homem idoso por agressores desconhecidos, que ocorreu na última quarta-feira. A vítima teve ferimentos, mas já está em processo de recuperação em casa.

Durante os tumultos, cinco pessoas ficaram feridas e uma foi detida. As autoridades locais informaram que este foi um dos episódios mais graves de violência do tipo registrados no país nos últimos anos. Embora a cidade tenha apresentado um cenário de calma no domingo, fontes do governo afirmaram que mais prisões podem ocorrer.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram homens com roupas que possuíam símbolos de grupos de extrema-direita e migrantes segurando bandeiras marroquinas, trocando objetos entre si durante a confusão. Esses conflitos foram precedidos por vários dias de tensões mais brandas entre as comunidades.

As animosidades aumentaram após o ataque ao idoso, cujas circunstâncias ainda são desconhecidas e que não resultaram em apreensões até agora. A representante do governo central na área, Mariola Guevara, confirmou que a investigação sobre o incidente está em andamento.

Ela também denunciou a presença de “discurso de ódio” e “incitação à violência” associada à presença crescente de grupos de extrema-direita na cidade, e anunciou que mais agentes da Guarda Civil seriam enviados para restabelecer a ordem.

Dados do governo local indicam que quase um terço da população de Torre-Pacheco é de origem estrangeira. Essa região da Murcia abriga um grande número de migrantes que trabalham como operários agrícolas, um setor fundamental para a economia local.

Recentemente, o governo da Murcia recuou em uma proposta para comprar casas destinadas a acomodar menores migrantes não acompanhados, após uma pressão do partido de extrema-direita Vox, que ameaça o apoio do Partido Popular (PP) em projetos de lei. O histórico de tensões entre locais e migrantes na Espanha inclui episódios de violência, como os protestos em El Ejido, em 2000, após a morte de três espanhóis por migrantes marroquinos.