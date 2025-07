Colorful integra dois slots M.2 SSD na próxima placa GeForce RTX 50

A empresa Colorful está desenvolvendo uma nova linha de placas de vídeo da série RTX 50, que contará com suporte para dois slots de SSD M.2. Essa informação surgiu após a apresentação de um protótipo, da série iGame Ultra, durante o evento Bilibili World 2025. Embora o modelo exato ainda não tenha sido definido, a placa é equipada com um design em branco e possui um recorte na parte de trás, permitindo que dois SSDs sejam instalados diretamente na placa de vídeo. Essa inovação facilita a expansão do armazenamento para os usuários.

Outras fabricantes já apresentaram implementações semelhantes. A Asus, por exemplo, possui a RTX 4060 Ti e recentemente lançou a RTX 5080 ProArt com essa funcionalidade. Entretanto, a Colorful se destaca ao oferecer suporte para dois drives, embora a Maxsun tenha sido uma das primeiras a implementar slots duplos na sua GPU Intel Arc B580 no final do ano passado.

Ainda não se sabe se a nova GPU da Colorful será um modelo RTX 5050, 5060 ou 5060 Ti, pois todos esses utilizam uma interface PCIe x8. A Gigabyte, por sua vez, lançou a RTX 5060 Ti Eagle com um PCB reduzido e um conector PCIe x16 dividido, limitando-a efetivamente a uma configuração x8, o que abre mais espaço para que outros recursos do sistema sejam utilizados de forma eficiente. A Colorful aproveita essa lógica, dividindo as lanes restantes do x8, alocando x4 para cada slot de SSD por meio da bifurcação PCIe.

Entretanto, existem limitações nesse conceito. A adição de um SSD diretamente à GPU parece ser vantajosa apenas para placas que utilizam conexões PCIe x8. Teoricamente, essa ideia também poderia ser aplicada a modelos de maior desempenho que utilizam todas as lanes x16, mas isso significaria dividir toda a largura de banda entre a GPU e o SSD, o que poderia afetar o desempenho da placa de vídeo.

Além disso, a praticidade dessa inovação é questionável, uma vez que a maioria das placas-mãe modernas já conta com múltiplos slots M.2, suficientes para atender às necessidades de usuários comuns. Embora seja uma solução inovadora, ela parece estar voltada para um nicho de mercado que pode não ser relevante para a maioria dos gamers ou entusiastas de PC.

Atualmente, a Colorful ainda não listou seus novos modelos de GPU com slots para SSD no seu site. O design com suporte para dual M.2 SSD é um protótipo e não há informações sobre preços, disponibilidade ou os mercados que a empresa pretende atingir.