Cesta básica de julho tem redução de 4,54% em Navegantes

Em Navegantes, o custo da cesta básica teve uma queda de 3,06% em julho em comparação com junho, conforme dados do Procon. A pesquisa foi realizada em três dos principais supermercados da cidade e identificou o menor valor da cesta em R$ 263,23 e o maior em R$ 343,91.

Os alimentos foram os principais responsáveis pela redução dos preços. O frango inteiro teve uma diminuição significativa de 27,48%, contribuindo bastante para a economia no carrinho de compras. A cebola também apresentou uma queda expressiva, de quase 20%, enquanto o preço do arroz caiu 16,84% e o da batata lavada registrou uma diminuição de 15,69%.

Por outro lado, alguns produtos tiveram alta de preços, afetando o orçamento dos consumidores. O papel higiênico teve o maior aumento, subindo 33,33%. O macarrão ficou 20,44% mais caro, o feijão subiu 10,24% e a margarina aumentou em 11,46%. Esses aumentos podem forçar os consumidores a reavaliar suas escolhas na hora das refeições.

A pesquisa do Procon é realizada sem levar em conta marcas específicas ou promoções, sendo feita em dias aleatórios para evitar manipulações nos preços. Essa abordagem oferece uma visão mais realista dos preços praticados no mercado.

Se os consumidores notarem práticas ilegais por parte de comerciantes, podem denunciar no Procon. É possível enviar um e-mail para procon.fiscal1@navegantes.sc.gov.br. Além disso, reclamações podem ser feitas pelo site www.consumidor.gov.br ou pessoalmente na sede do Procon, localizada na avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 498, no Centro, em frente à Praça dos Emancipadores.

Para mais informações, o telefone disponível é (47) 3342-9500 e o WhatsApp é (47) 99290-1398. Os consumidores também podem entrar em contato pelo e-mail procon@navegantes.sc.gov.br.