Carolina Dieckmann sofre queimadura nos lábios por reação alérgica

A atriz Carolina Dieckmann, conhecida pelo seu papel como Leila Catanhede na novela “Vale Tudo”, passou por um episódio preocupante de saúde. Durante um voo em maio, Carolina enfrentou uma reação alérgica que afetou gravemente seus lábios, deixando-os queimados e vermelhos.

Em uma atualização nas redes sociais, Carolina compartilhou seus sentimentos sobre a situação. Ela comentou que a parte de cima de sua boca já estava melhorando, mas a parte inferior ainda estava inflamada. A atriz expressou gratidão pelas dicas que recebeu de seus seguidores e mostrou otimismo em relação à recuperação.

Para entender melhor o que pode ter provocado essa reação, uma médica especialista foi consultada. A alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti explicou que reações alérgicas nos lábios podem ser causadas por diversos fatores, incluindo produtos cosméticos que contenham substâncias irritantes. Ela destacou que o ambiente de um avião, que geralmente é mais seco, pode agravar a situação, especialmente para pessoas com pele sensível.

A médica sugeriu que o episódio de Carolina pode ser um caso de queilite irritativa, que é uma inflamação nos lábios provocada por fatores como ressecamento ou atrito com produtos aplicados na pele. Em casos como este, a pele pode reagir de forma intensa a produtos que normalmente seriam considerados seguros.

Dra. Brianna também mencionou que, embora o inchaço nos lábios de Carolina pudesse lembrar um angioedema, a descrição do quadro sugere uma queilite irritativa. Esse tipo de inflamação geralmente está ligado a uma agressão direta à pele, e em algumas situações, pode ser causada por uma dermatite de contato alérgica, se houver exposição a substâncias que sensibilizem a pele. Ao contrário do angioedema, que se manifesta de forma mais repentina e pode ser acompanhado de coceira ou inchaços em outras áreas do rosto, a queilite irritativa tende a evoluir de forma mais gradual.

Carolina Dieckmann continua seguindo as orientações médicas e espera uma recuperação completa.