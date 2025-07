Caio Castro confirma namoro com ex-atriz da Globo; confira quem é

Caio Castro e Vitória Bohn confirmaram que estão namorando. O ator publicou no domingo (13) várias fotos com a atriz durante uma viagem a Portugal. As imagens, compartilhadas nas redes sociais dos dois, mostram o casal em momentos românticos enquanto exploravam diferentes lugares do interior do país, incluindo passeios a cavalo e um jantar à luz de velas.

Uma das fotos mostra Caio e Vitória cavalgando juntos em uma estrada rural, onde ela segura a mão dele enquanto sorrindo para a câmera. Em outra imagem, um dos dois está beijando a mão do outro durante o jantar.

Vitória Bohn, de 21 anos, é natural de Santa Catarina e ficou conhecida por seu papel como a bailarina Lou na novela “Cara e Coragem”, exibida em 2022 pela TV Globo. Além de atuar, ela também é influenciadora digital e já possui mais de 99 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Nos comentários das fotos que divulgaram, os seguidores elogiaram o casal. Algumas pessoas expressaram apoio nas redes sociais, como Francisca Paulino, que escreveu que são um “casalzão”, e Elisângehla Marttins, que disse que “o Brasil torce por vocês”.

Essa é a primeira vez que Caio Castro assumiu um relacionamento publicamente desde o término com a influenciadora Daia de Paula, que ocorreu em dezembro de 2023, após quase dois anos juntos. Daia confirmou o rompimento no início de 2024, mas não revelou os motivos da separação. Após o fim do namoro, ela chegou a deixar de seguir Caio no Instagram.

O novo romance com Vitória marca um novo capítulo para Caio, que nunca havia sido tão aberto sobre sua vida pessoal desde então. Apesar de já terem sido vistos juntos anteriormente, este é o primeiro momento em que ambos compartilham fotos que comprovam seu relacionamento, embora ainda não tenham feito uma declaração oficial sobre o assunto.

Durante a viagem, o casal também visitou uma vinícola na região de Albernoa, famosa por sua produção de vinho e belas paisagens rurais, além de passarem pela pitoresca vila de Carvoeiro, localizada em Faro. O local é conhecido por ter recebido várias celebridades, incluindo Maisa, Paolla Oliveira, Ricardo Pereira e a influenciadora Camila Coelho.