Brasil oferece visto eletrônico para participantes da COP30

O Brasil concederá vistos eletrônicos especiais para estrangeiros que participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). As novas regras para a emissão desse visto foram divulgadas recentemente.

O visto é gratuito e permitirá múltiplas entradas no país até o final de 2023, com um tempo de permanência de até 90 dias, sem possibilidade de prorrogação. Esse visto é destinado a cidadãos dos países membros da Convenção do Clima da ONU e apátridas, desde que estejam credenciados no evento. Vale destacar que familiares e acompanhantes, assim como menores de 18 anos, não estão incluídos nessa concessão. Para facilitar o processo, o Ministério das Relações Exteriores criou uma plataforma online onde os interessados podem solicitar o visto.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) estima que mais de 40 mil pessoas deverão participar da conferência, incluindo cerca de 7 mil membros de equipes da ONU e delegações de diferentes países. Com a chegada de tantos visitantes, a oferta de voos será ampliada. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prevê um aumento de 23% nas viagens domésticas em comparação ao mesmo período do ano passado, com aproximadamente 46 mil passagens adicionais, totalizando quase 250 mil. O incremento no número de voos internacionais deve ser ainda maior, alcançando um aumento de 44%.

Além disso, os visitantes que chegarem por via marítima também serão recebidos em Belém. O Terminal Portuário de Outeiro está sendo reformado para acomodar dois navios de cruzeiro, que funcionarão como hotéis flutuantes, oferecendo 6 mil leitos durante a COP30. A construção de um novo píer, com mais de 700 metros, deve ser finalizada até meados de outubro, um mês antes do evento. Após a conferência, o terminal também planeja receber rotas regulares de turismo.

A COP30 ocorrerá em Belém, no estado do Pará, entre os dias 6 e 21 de novembro.