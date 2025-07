Bitcoin ultrapassa US$ 120 mil pela primeira vez; saiba mais

O Bitcoin (BTC) atingiu pela primeira vez um valor acima de US$ 120.000, alcançando US$ 123.205 nesta segunda-feira, por volta das 5h10, horário de Brasília. Esse aumento, de até 3,4%, reflete o entusiasmo dos investidores e acontece em meio a um contexto positivo para o mercado de criptomoedas. Outras moedas digitais, como o Ethereum (ETH), também registraram valorização, enquanto as bolsas de valores europeias enfrentaram quedas.

Após uma forte subida após a reeleição de Donald Trump, o Bitcoin havia se estabilizado em torno dos US$ 100.000, devido a incertezas em relação às políticas econômicas do ex-presidente. No entanto, com a recuperação de ativos de risco, incluindo ações nos EUA, a criptomoeda parece retomar sua trajetória de alta.

A aprovação de regulamentações importantes para o setor também impulsiona essa valorização. Durante a chamada “Semana Cripto”, a Câmara dos Deputados dos EUA irá debater e votar propostas como a Lei CLARITY, que trata da clareza regulatória, a Lei Anti-vigilância de CBDC e o pacote GENIUS, que aborda as stablecoins. Essas iniciativas são parte da agenda favorável às criptomoedas promovida por Trump.

O clima em torno do Bitcoin é reforçado pela expectativa de uma regulamentação mais clara nos Estados Unidos e a resiliência da criptomoeda, mesmo diante de um cenário econômico imprevisível. Essa confiança é essencial para atrair investidores institucionais, que se tornam cada vez mais interessados no ativo.

No último fim de semana, os fundos de índices (ETFs) de Bitcoin nos EUA registraram entradas líquidas de mais de US$ 2,7 bilhões, um dos maiores fluxos semanais desde o lançamento desses produtos, totalizando cerca de US$ 151 bilhões sob gestão. Além disso, o interesse aberto em futuros de Bitcoin atingiu um recorde de US$ 86,3 bilhões.

No acumulado do ano, o Bitcoin já apresenta uma alta de aproximadamente 31%, após ter mais que dobrado seu valor em 2024. Esse crescimento também beneficiou outras moedas digitais, como o Ether, que subiu até 2,4%, além de XRP e Solana (SOL), que também se valorizaram.

Enquanto analistas destacam que a próxima grande resistência para o Bitcoin será os US$ 125.000, algumas expectativas de realização de lucros podem ocorrer a curto prazo. A recente liquidação de posições de venda no Bitcoin levou a perdas significativas para traders que apostaram em sua queda, totalizando mais de US$ 1 bilhão.

Embora o cenário seja otimista, há cautela entre alguns especialistas. Um deles, analista de pesquisa, observou que o atual movimento não parece ser um resultado de fatores macroeconômicos, mas sim um evento particular. Contudo, as novas políticas dos EUA, como aumento na expansão fiscal e possíveis ajustes nas taxas de juros, criam um ambiente favorável para a valorização do Bitcoin e das criptomoedas em geral.