Benny Blanco explica adiamento do casamento com Selena Gomez

Benny Blanco e Selena Gomez: Noivos e Focados no Agora

O produtor musical Benny Blanco e a cantora Selena Gomez, que ficaram noivos no final de 2024, ainda não escolheram uma data para o casamento. Benny, em uma entrevista ao podcast "Therapuss", explicou que a rotina intensa de ambos tem dificultado os planos para a cerimônia.

Segundo ele, tanto Benny quanto Selena estão envolvidos em uma agenda cheia de compromissos profissionais, o que os impede de se dedicarem à organização do evento. Benny ressaltou a necessidade de relaxar e reconhecer que estão trabalhando demais.

No início deste ano, o casal lançou o álbum "I Said I Love You First", o que exigiu muitos esforços para sua promoção. Benny explicou que a gravação de videoclipes e a agenda de divulgação do álbum tomaram todo o tempo deles. Para completar, Selena também filmou a série "Only Murders in the Building", enquanto Benny se dedicava à escrita de um livro.

Apesar das diversas obrigações, os dois têm se esforçado para aproveitar os momentos juntos. Quando encontram um tempo livre, preferem relaxar em vez de se preocupar com o casamento. Benny revelou que gosta de ficar deitado na cama, assistindo a algo, uma prática que considera incomum, mas que se sente confortável fazendo ao lado de Selena.

Benny expressou que espera que o casamento mantenha a mesma energia de tranquilidade que compartilham durante esses momentos de folga. Em uma entrevista à Rolling Stone, ele mencionou que Selena tem pensado no casamento todos os dias desde o noivado. Ele contou que ela estava olhando para o anel enquanto conversavam, simbolizando o quanto esse momento é importante para ambos.

Selena também comentou sobre a fase que estão vivendo, destacando que o foco principal do casal é o trabalho juntos e o lançamento do álbum. Ela afirmou que este é um momento especial que pode ser traduzido em suas músicas, colocando seus sentimentos em cada canção.

Assim, mesmo sem uma data para o casamento, Benny Blanco e Selena Gomez continuaram a fortalecer seu relacionamento e seus projetos em conjunto, vivendo cada etapa de suas vidas com intensa dedicação.