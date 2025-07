Até onde pode chegar o preço?

O Bitcoin teve uma semana significativa, alcançando um novo recorde histórico ao atingir o valor de US$ 119.488. Esse aumento é notável, especialmente porque o ativo havia caído para US$ 74.508 no início de 2025. Desde então, o Bitcoin subiu mais de 27% em 2025 e registrou uma alta de mais de 10% somente em julho. Essa recuperação é impulsionada por um forte fluxo de compra e três semanas consecutivas de valorização no gráfico semanal, sinalizando um mercado que está se mostrando técnico e consistente.

Apesar do avance expressivo, os investidores devem estar cientes de que a rápida valorização pode levar a correções momentâneas. No entanto, até o presente momento, não há indícios claros de uma reversão de tendência. É importante que os investidores permaneçam atentos, especialmente devido à proximidade das zonas de resistência e ao potencial de realização de lucros após esse rali recente.

A análise técnica mostra que o Bitcoin, ao ultrapassar o antigo recorde de US$ 111.980, abriu caminho para novas valorizations. Se a força compradora continuar, novos alvos podem ser alcançados, com valores próximos de US$ 120.000 e US$ 122.770 em vista. Caso a demanda e o impulso sigam, as projeções podem se estender para áreas em torno de US$ 129.070 e US$ 137.085.

No entanto, se o preço do Bitcoin entrar em uma tendência de baixa significativamente, seria necessário perder um suporte crucial entre US$ 111.980 e US$ 107.430. Caso isso ocorra, o ativo poderia testar suportes mais profundos nos níveis de US$ 100.000, US$ 97.895 e US$ 88.765. A mínima do ano até agora está em US$ 74.508, que representa uma base importante para o mercado.

Adicionalmente, no gráfico diário, a escalada do Bitcoin desde sua mínima de US$ 74.508 demonstra uma forte tendência de alta. O ativo está atualmente above o patamar de US$ 119.488 e, se a força compradora se mantiver, os próximos valores a serem testados incluem US$ 119.635, US$ 122.500, US$ 123.865 e US$ 125.090. Para qualquer movimento corretivo, seria necessário romper os suportes em US$ 116.000 e US$ 111.980.

Os investidores devem considerar as zonas de suporte e resistência. Os principais suportes encontrados incluem US$ 116.000 e US$ 111.980, além de níveis mais baixos como US$ 100.000 e US$ 97.895. Já as resistências a serem superadas incluem os valores alcançados de US$ 119.488 e US$ 119.635, com alvos mais altos em US$ 120.000 e US$ 122.770.

As análises técnicas diárias estão disponíveis para orientar os investidores sobre os movimentos do mercado, complementando a compreensão sobre o Bitcoin e suas potenciais flutuações futuras.