Arturo em estado crítico após acidente com Valeria; Juan pede ajuda a Mar

Resumo Semanal da Novela ‘As Filhas da Senhora Garcia’

A novela "As Filhas da Senhora Garcia" está no ar no SBT de segunda a sexta-feira, às 20h45, e já tem atraído a atenção dos telespectadores. Estreada recentemente, a trama promete envolver o público de forma intensa, assim como a clássica "A Usurpadora". A história gira em torno de Ofelia, interpretada por Maria Sorté, e suas filhas, além da complexa relação com a família Portilla.

O SBT busca aumentar sua audiência nesse horário, especialmente com a concorrência da novela "Vale Tudo", que tem apresentado várias reviravoltas.

Nos capítulos da semana de 14 a 18 de julho, eventos marcantes vão acontecer. Um dos principais destaques é um grave acidente que envolve Arturo, interpretado por Brandon Peniche, e Valeria, interpretada por Oka Giner. Além disso, Juan, interpretado por Alex Perea, irá fazer um pedido importante à sua amada Mar, vivida por Ela Velden.

Capítulos da Semana

Segunda-feira, 14 de julho (Capítulo 6): O capítulo começa com Ofelia procurando Mar e falando sobre os sonhos delas. Ofelia comenta que Mar ficou encantada com a casa, que tem um estilo semelhante ao dela, mas Valeria rapidamente contesta, alegando que ninguém é como ela, já que Mar é ambiciosa e teve um papel crucial na morte de seu pai.

Em outra cena, Ofelia escuta Juan declarar que ele e Mar se amam e que ele está disposto a trabalhar duro para dar tudo o que ela merece. A história continua a se desenvolver com conflitos familiares e românticos, prometendo emoções intensas para os próximos episódios.

Esse resumo semanal é um convite para que os telespectadores acompanhem cada momento emocionante da trama, que promete muitas surpresas e desdobramentos.