Amazon Prime Day: ofertas de até 57% para viajantes nos EUA

O Amazon Prime Day nos Estados Unidos está em andamento, oferecendo grandes descontos em uma variedade de produtos. A varejista promoveu ofertas que podem chegar até 57% de desconto, trazendo uma oportunidade para os consumidores aproveitarem.

Entre os produtos destacados, estão itens essenciais para viajantes como fones de ouvido, rastreadores de objetos e outros eletrônicos. A lista inclui:

Apple AirPods Pro (2ª Geração) com 40% de desconto, custando agora US$ 149,00 .

com 40% de desconto, custando agora . Beats Studio Pro , com um desconto de 51%, por US$ 169,95 .

, com um desconto de 51%, por . Bose QuietComfort , disponível com 43% de desconto por US$ 199,00 .

, disponível com 43% de desconto por . O pacote de Apple AirTag com 4 unidades por US$ 64,99 , um desconto de 34%.

com 4 unidades por , um desconto de 34%. AirTag Secure Holder da Belkin, por US$ 14,24, com desconto de 29%.

A lista também inclui produtos como o Apple iPad (9ª Geração), agora por US$ 399,49, e o Apple Watch SE (2ª Geração), com desconto de 27%, passando a custar US$ 219,00. Há ainda uma variedade de mochilas, adaptadores e acessórios para facilitar a experiência de viagem dos consumidores.

Neste contexto, é importante comparar os preços com os do Brasil. Por exemplo, os Apple AirPods Pro são vendidos por cerca de R$ 2.099,00 no Brasil, enquanto na Amazon dos EUA, o preço com o desconto se traduz em uma economia significativa, que pode chegar a aproximadamente R$ 1.273,54 considerando a cotação do dólar.

Outro produto comparativo é o Apple iPad (9ª Geração), que custa cerca de R$ 5.599,00 no Brasil. A diferença de preço pode resultar em uma economia de até R$ 3.385,83, dependendo da forma de pagamento.

Para quem deseja aproveitar as ofertas, mas não pode receber os produtos imediatamente, a Amazon oferece o serviço Amazon Locker, onde as encomendas podem ser retiradas em horários convenientes em locais determinados nos Estados Unidos.

Além disso, para quem planeja viajar e precisa trocar moeda, há uma opção de abrir conta em plataformas que oferecem condições favoráveis, como cashback na compra de dólares.

O Prime Day é uma ótima oportunidade para quem está nos Estados Unidos ou tem planos de viagem para lá, permitindo a compra de produtos com preços mais acessíveis.