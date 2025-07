Viih Tube revela transformação após perder 15 kg e cirurgias

Influenciadora Mostra Novo Corpo e Responde a Críticas

Nesta quinta-feira, 10, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, exibindo seu novo corpo. A ex-participante do Big Brother Brasil, que deu à luz a dois filhos nos últimos anos, passou por um extenso processo de emagrecimento e fez três cirurgias plásticas.

Em sua publicação, a influenciadora abordou as críticas que recebeu ao longo de sua jornada de emagrecimento. Ela citou comentários desmotivadores que recebeu no início do processo, como "mas nem estou vendo diferença" e "com certeza é mounjaro". Para responder a esses críticos, ela fez um apelo: "Se não for usar sua boca para apoiar, então fique quieto".

A jovem tem 24 anos e é mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 7 meses. Ambos são filhos de sua relação com o também ex-BBB Eliezer, com quem começou a namorar em 2023.

A publicação gerou atenção entre seus seguidores, mostrando um lado da influenciadora que lida com pressões sociais e a apreciação da própria imagem.