Vídeo de Robin Williams defende Nathan Lane antes de sua saída do armário

Em 1996, os atores Robin Williams e Nathan Lane protagonizaram a comédia “A Gaiola das Loucas”, onde interpretaram um casal gay que finge ser heterossexual durante uma visita à família conservadora do parceiro de seu filho. O filme foi um grande sucesso e, para Nathan Lane, significou seu primeiro grande papel em uma produção cinematográfica, elevando sua visibilidade e o foco em sua vida pessoal.

Nathan, que já se assumiu gay em sua vida privada desde os 21 anos, sentiu-se inseguro sobre discutir sua sexualidade publicamente na época do lançamento do filme. Em uma conversa recente, ele se lembrou de seu receio em promover a obra, pois queria falar sobre sua nova oportunidade no cinema, sem que a conversa fosse direcionada a sua orientação sexual.

Em 1996, ambos os atores compareceram ao programa “The Oprah Winfrey Show” para divulgar “A Gaiola das Loucas”. Durante a gravação, Oprah fez uma pergunta que deixou Nathan desconfortável, indagando sobre seu medo de ser estereotipado devido à interpretação de um personagem gay. Nathan hesitou em responder, mas Robin prontamente interveio, mudando o foco da conversa para proteger seu colega.

Nathan relembrou que, antes do programa, havia expressado para Robin sua preocupação em discutir sua sexualidade. Robin, conhecido por sua generosidade e empatia, desviou a conversa de forma habilidosa, poupando Nathan de uma situação que poderia ser constrangedora e possibilitando que eles promovesse o filme de forma mais leve.

Recentemente, trechos desse episódio e das falas de Nathan em um podcast ressurgiram nas redes sociais, gerando uma onda de carinho e reconhecimento pelo apoio que Robin ofereceu a Nathan durante o programa. Os internautas expressaram admiração pela maneira como Robin se importava com o bem-estar do amigo, destacando o quanto sua proteção e cuidados foram notáveis em um momento tão delicado.

Após o incidente no programa de Oprah, Nathan Lane se assumiu publicamente em 1999. Ele mencionou que Robin foi fundamental ao intervir e garantir que sua privacidade fosse respeitada. Robin Williams, que faleceu em 2014, é lembrado por seu talento e sensibilidade, e muitos usuários nas redes sociais reconheceram sua bondade e empatia, elogiando o relacionamento deles.