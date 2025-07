Veteranos de luxo buscam final do Mundial de Clubes

Os jogadores mais experientes do Mundial de Clubes chegaram à fase final do torneio, mostrando que a vivência em campo é fundamental na busca pelo título. Entre eles, estão o meia Luka Modrić, do Real Madrid, que tem 39 anos, e o zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, além do goleiro Fábio Deivson, do Fluminense, que é o mais velho da competição, aos 44 anos.

Esses atletas poderão se enfrentar na grande final, caso seus times consigam superar os adversários. O Real Madrid precisa eliminar o Paris Saint-Germain, enquanto o Fluminense terá que vencer o Chelsea para garantir um lugar na disputa do título.

Modrić, que faz parte da equipe merengue, busca levar o troféu para casa depois de uma temporada difícil. O Real Madrid sofreu com a eliminação na Champions League pelo Arsenal e, recentemente, também não conseguiu títulos importantes, o que aumenta a pressão sobre o time.

Por outro lado, o Fluminense tem sido considerado o “cavalo negro” da competição. Nos últimos anos, o time conquistou títulos, como a Recopa Sudamericana, e atualmente luta para não ser rebaixado na liga brasileira.

Durante o Mundial de Clubes, Modrić atuou em 94 minutos, entrando como reserva, registrando três cruzamentos, um chute a gol e recuperando a bola cinco vezes. Thiago Silva, por sua vez, foi titular em quatro partidas, jogou 360 minutos e também se destacou, recuperando 13 bolas e realizando um chute ao gol.