Um homem se apresenta em show nos EUA sem banda acompanhante

O cantor e compositor Raphael Saadiq está programado para realizar uma série de apresentações especiais em 21 cidades dos Estados Unidos com a turnê intitulada “No Bandwidth: One Man, One Night, Three Decades of Hits”. Saadiq expressou seu entusiasmo ao falar sobre esse projeto, afirmando que sempre desejou fazer um espetáculo solo. Ele planeja apresentar três atos que abordarão sua carreira, além de incluir performances musicais com instrumentos e a interpretação de músicas que admira e gostaria de ter escrito. O objetivo, segundo ele, é criar uma experiência mágica, semelhante a um show da Broadway.

A turnê “No Bandwidth” teve início com um programa piloto de três shows no início deste ano. Para Saadiq, foi uma oportunidade de mostrar suas habilidades artísticas de maneira inédita. Durante a pandemia, o músico começou a fazer aulas de piano, onde se dedicou a aprender teoria musical e leitura à primeira vista. Ele comentou que esse aprendizado o ajudou a enriquecer seu arsenal musical para futuras composições.

A turnê terá início em 7 de setembro em Sacramento e seguirá por várias cidades, incluindo San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Denver, Dallas, Austin, Atlanta, Nova Orleans, Pittsburgh, Chicago e Detroit, entre outras. O encerramento está marcado para 14 de outubro em Nashville. A venda de ingressos começará com uma pré-venda para fãs no dia 9 de julho às 10h, seguido de uma pré-venda local e pela plataforma Spotify no dia 10. A venda geral será iniciada em 11 de julho às 10h.

Saadiq também compartilhou seu desejo de montar uma banda maior no futuro, inspirado por grupos icônicos como “Earth, Wind & Fire”, embora reconheça os desafios financeiros dessa ideia. Por enquanto, o foco está em sua apresentação solo.

As datas da turnê “No Bandwidth” são as seguintes:

– 7 de setembro – Sacramento, CA @ Channel 24

– 8 de setembro – San Francisco, CA @ Davies Symphony Hall

– 10 de setembro – Los Angeles, CA @ The Ford

– 12 de setembro – Las Vegas, NV @ Pearl Theater

– 14 de setembro – Tucson, AZ @ Fox Tucson Theatre

– 16 de setembro – Denver, CO @ Paramount Theatre

– 19 de setembro – Dallas, TX @ Majestic Theatre

– 21 de setembro – Austin, TX @ The Paramount Theatre

– 22 de setembro – Sugar Land, TX @ Smart Financial Center

– 24 de setembro – Atlanta, GA @ Cobb Energy Performing Arts Centre

– 25 de setembro – Nova Orleans, LA @ Mahalia Jackson Theater for the Performing Arts

– 27 de setembro – Columbia, SC @ The Township Auditorium

– 28 de setembro – Durham, NC @ DPAC

– 30 de setembro – National Harbor, MD @ MGM National Harbor

– 2 de outubro – Newark, NJ @ Prudential Hall

– 4 de outubro – Glenside, PA @ Keswick Theatre

– 7 de outubro – Pittsburgh, PA @ Carnegie Music Hall

– 8 de outubro – Chicago, IL @ Chicago Theatre

– 10 de outubro – Cincinnati, OH @ Taft Theatre

– 11 de outubro – Detroit, MI @ Detroit Opera House

– 13 de outubro – Louisville, KY @ The Louisville Palace

– 14 de outubro – Nashville, TN @ Schermerhorn Symphony Center.