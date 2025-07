Superman lidera bilheteira do fim de semana em grande estilo

James Gunn lançou seu reboot de “Superman” com grande sucesso, alcançando o primeiro lugar nas bilheteiras ao faturar 122 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Com esse desempenho, o filme superou as expectativas iniciais de arrecadação, que variavam em torno de 90 milhões de dólares. Além disso, “Superman” também ultrapassou “Jurassic World Rebirth”, que arrecadou 40 milhões de dólares neste mesmo período.

As bilheteiras têm se recuperado, e o desempenho de “Superman” pode indicar uma mudança no padrão dos filmes de super-heróis, especialmente para a DC Studios, que teve dificuldades comparativas com a Marvel no passado. Por exemplo, “Justice League” arrecadou 229 milhões de dólares em 2017, enquanto “Avengers: Infinity War” gerou 678,8 milhões de dólares no ano seguinte. Essa diferença é atribuída, em parte, ao que alguns especialistas chamam de “fadiga de super-heróis”, onde o público pode estar se cansando de tantos lançamentos desse gênero.

O sucesso de “Superman” é visto como um sinal positivo para o futuro dos filmes da DC, particularmente em um momento em que a mídia está mais atenta a este tipo de produção. De acordo com análises, a performance deste filme sugere uma reviravolta, mostrando que o sucesso de um filme individual pode impactar todo o estúdio.

Nos últimos meses, uma série de sucessos nas bilheteiras fez o total da arrecadação de verão crescer em 16% em comparação ao ano passado. A expectativa é que o total geral de bilheteiras chegue a cerca de 5 bilhões de dólares até o final de 2025, com os ganhos de verão somando aproximadamente 2,35 bilhões de dólares até agora.

No entanto, nem todos os lançamentos foram bem-sucedidos. Por exemplo, o filme “Elio”, da Disney, teve um desempenho fraco, arrecadando apenas 20 milhões de dólares, apesar das críticas positivas. Essa discrepância nos resultados financeiros é um reflexo da variação no mercado de filmes, que pode ter grandes sucessos em um fim de semana e fracassos em outro.

“Superman” se juntou a uma lista exclusiva de filmes que superaram 100 milhões de dólares em sua estreia de três dias este ano. Outros filmes que conseguiram esse feito incluem “A Minecraft Movie”, lançado em abril, e “Lilo & Stitch”, que estreou em maio. “Lilo & Stitch” teve um desempenho notável, arrecadando mais de 414 milhões de dólares desde sua estreia, e está próximo de alcançar “A Minecraft Movie”, que arrecadou 423 milhões.

Além disso, não faltam lançamentos futuros importantes. O próximo grande filme de super-herói a ser lançado será “Fantastic Four”, da Disney, programado para estrear em 25 de julho. Algumas previsões também indicam que “Freakier Friday”, uma sequência do filme de 2003, pode surpreender com um bom desempenho em agosto.

Diante desses sucessos e desafios, os estúdios de Hollywood contam com grandes lançamentos para o mês de julho, sendo crucial para “Fantastic Four” e “Superman” terem um desempenho positivo nas bilheteiras.