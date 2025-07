Semace promove vivência técnica para estudantes da UECE em Sobral

No dia 9 de julho de 2025, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) recebeu a visita de estudantes do curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), campus Itaperi. A atividade fez parte da disciplina de Licenciamento Ambiental e Geoestatística, sob coordenação do professor Davi Rabelo. O objetivo foi conectar os alunos com a realidade da gestão ambiental no Ceará.

A programação incluiu uma palestra sobre “Licenciamento e Regulação Ambiental no Noroeste do Ceará”, apresentada pela equipe da Diretoria Regional de Sobral (Disob). Durante a apresentação, os estudantes puderam entender na prática os processos e normas que regem o licenciamento ambiental. A Semace destaca sua importância na prevenção e minimização dos impactos ambientais causados por atividades que podem poluir.

O técnico ambiental Leonardo Linhares explicou as atribuições da Diretoria Regional de Sobral, que atende diversos municípios da região. Ele também abordou importantes marcos normativos do licenciamento no estado, incluindo as Resoluções COEMA nº 02/2019 e nº 07/2019, além da recente Lei Estadual nº 19.240, de 2 de maio de 2025, que estabelece critérios para a descentralização do licenciamento ambiental pelos municípios.

Os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre questões relevantes, como estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), a atuação das gestões municipais em relação ao meio ambiente, os desafios das mudanças climáticas e as perspectivas de carreira na área ambiental.

Segundo Raquel Gomes, diretora da Disob, a participação dos estudantes foi intensa e Gerou um debate significativo. Ela ressaltou que essa interação com o meio acadêmico é fundamental para formar profissionais com uma visão crítica e técnica em relação às questões ambientais.

A visita à Semace representa uma oportunidade importante para a formação de novos profissionais, contribuindo para uma compreensão mais ampla e comprometida das responsabilidades ambientais.