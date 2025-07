SBT adia retorno de Casos de Família e muda programação

Christina Rocha ainda não retornou oficialmente ao SBT, mas já enfrenta mudanças na programação da emissora. Neste sábado, a apresentadora anunciou que a reestreia do programa “Casos de Família” foi adiada. Inicialmente, a data prevista para o retorno era 21 de julho, mas agora foi marcada para 28 de julho.

O programa, conhecido por suas discussões e barracos, será transmitido às 14h45. Este novo horário substituirá a reprise da novela “A Usurpadora”, que está sendo exibida atualmente. A programação tinha uma outra previsão, em que a novela “Rubi” assumiria o horário a partir de 4 de agosto, mas essa mudança foi interrompida para abrir espaço para Christina Rocha.

Além disso, ainda não foi definido o que será exibido às 17h, onde atualmente está “Meu Amor das Estrelas”. O último capítulo dessa novela vai ao ar na próxima sexta-feira.

Christina tentou esclarecer a confusão sobre a mudança de data em um vídeo no Instagram. Ela confirmou que a estreia será realmente no dia 28 de julho e não mais no dia 21, como havia anunciado anteriormente. A apresentadora agradeceu o apoio do público e mencionou que a equipe do “Casos de Família” está quase toda reunida, com algumas mudanças e novas adições.

Na sexta-feira, Christina estava animada com a volta ao programa e já havia comentado que as gravações começariam em breve. Ela elogiou a equipe que estará trabalhando ao seu lado, incluindo profissionais com quem já trabalhou anteriormente. Christina pediu o apoio da audiência e expressou seu empenho em fazer um bom trabalho na nova fase do programa. A expectativa é que a nova versão do “Casos de Família” traga novidades e mantenha o engajamento do público.