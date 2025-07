Rosso vence corrida 2 com a Mercedes

O piloto argentino Juan Ángel Rosso, competindo pela equipe Lynk&Co #16, conquistou a vitória na corrida 2 da etapa de Mercedes do TCR South America. O brasileiro Raphael Reis, com o Cupra #77, e o argentino Fabricio Pezzini, que correu com o Cupra #113, completaram o pódio, finalizando em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O brasileiro Pedro Cardoso não conseguiu iniciar a corrida devido a problemas com o turbo de seu carro. Embora tenha conseguido dar algumas voltas, terminou a prova na última posição.

Na largada, Genaro Rasetto começou bem e assumiu a liderança rapidamente, enquanto Luiz Ramirez ficou em segundo. No entanto, Rasetto recebeu uma penalização por queimar a largada e teve que passar pelo pit lane, o que o fez perder a primeira colocação.

Com a punição de Rasetto, Rosso assumiu a liderança minutos após o início da prova. Raphael Reis subiu no pelotão e, a 23 minutos do fim, conseguiu garantir a segunda posição.

O clima da corrida ficou agitado a partir do décimo minuto, quando Enzo Gianfratti colidiu com Luiz Ramirez, resultando em um incidente que também envolveu Tiago Pernía. Gianfratti retornou aos boxes, mas Ramirez foi obrigado a abandonar a corrida.

Faltando 16 minutos para o término, Reis começou a pressionar Rasetto e chegou a ficar a menos de 0,3 segundos do líder. Contudo, Pezzini se aproximou do brasileiro e, nos cinco minutos finais, Reis teve que sair da pista, mas conseguiu se manter à frente do argentino.

No último minuto, Reis passou pela grama e quebrou uma placa do circuito, mas ainda assim conseguiu manter a segunda colocação até o final. Enquanto isso, Rosso seguiu na liderança e assegurou a vitória.

A tabela final dos primeiros colocados foi a seguinte:

1. Juan Ángel Rosso (Argentina) – Paladini Racing

2. Raphael Reis (Brasil) – W2 Pro GP (+0.965s)

3. Fabricio Pezzini (Argentina) – W2 Pro GP (+1.975s)

4. Leonel Pernía (Argentina) – Honda YPF Racing (+3.580s)

5. Fabián Yannantuoni (Argentina) – Paladini Racing (+9.115s)

6. Mariano Pernía (Argentina) – Honda YPF Racing (+10.475s)

7. Joaquín Cáfaro (Uruguai) – PMO Racing (+22.426s)

8. Tiago Pernía (Argentina) – Honda YPF Racing (+22.756s)

9. Genaro Rasetto (Argentina) – PMO Racing (+27.050s)

10. Nelson Piquet Jr. (Brasil) – Honda YPF Racing (+46.957s)

Os competidores que não puderam terminar a corrida foram Luis Ramírez, Enzo Gianfratti e Pedro Cardoso, que ficaram respectivamente a 3, 17 e 20 voltas do líder.